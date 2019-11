Viên giảm cân Giáng Ngọc Eva chứa Sibutramine hại tim mạch, đe doạ tính mạng

(Kiến Thức) - Ngay khi phát hiện viên giảm cân Giáng ngọc Eva có chứa chất cấm Sibutramine, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, người tiêu dùng nên thận trọng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm nguy hại này

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên giảm cân Giáng ngọc Eva của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML vừa bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm do có chứa chất cấm Sibutramine, hàm lượng Sibutramine Hydroclorid 13,96 mg/viên.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng viên giảm cân Giáng ngọc Eva có chứa chất cấm Sibutramin. Ảnh minh họa.

Chất cấm Sibutramine nguy hiểm ra sao?



Chất cấm Sibutramine trong viên giảm cân Giáng Ngọc Eva có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng nguy cơ co giật, đau tim, loạn nhịp tim và đột quỵ; Phenolphtalein có nguy cơ gây ung thư và cũng có thể gây suy tim sung huyết hoặc đột quỵ với bệnh nhân có tiền sử bệnh động mạch vành.

Đặc biệt, các nghiên cứu chỉ ra rằng Sibutramine có thể gây những tác dụng phụ nguy hại như: gây nên các triệu chứng đau đầu (tỷ lệ xảy ra khoảng 30,3%), đau lưng (chiếm 8,2%), dị ứng (3,8%), cảm cúm (8,2%), suy nhược (5,9%), đau bụng (4,5%), đau ngực (1,8%), đau nhức cổ vai gáy (1,6%).

Sibutramine đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp. Chất này làm gia tăng trung bình huyết áp tâm thu và tâm trương khoảng 1-3 mmHg. Đồng thời, Sibutramine cũng làm tăng nhịp tim khoảng 4-5 nhịp mỗi phút, có thể gây rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và nguy hiểm hơn là có thể gây ngừng tim, đột quỵ.

Ngoài ra, Sibutramine cũng tác động lên hệ thần kinh, với các triệu chứng: mất ngủ (10,7%), chóng mặt (7,0%), lo lắng (4,5%), trầm cảm (4,3%), kích thích thần kinh trung ương (1,5%), mất khả năng cảm xúc (1,3%), hội chứng Gilles de la Tourette, mất trí nhớ ngắn hạn, rối loạn ngôn ngữ… Cũng theo nghiên cứu, khoảng 0,1% bệnh nhân đã trải qua cơn động kinh trong khi sử dụng sản phẩm chứa Sibutramine.

Chính vì những tác dụng phụ nguy hại đó, từ tháng 10/2010, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có sibutramine.

Ở Việt Nam, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Tiếp đó, ngày 14/4/2011 Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Sibutramine và quyết định rút số đăng ký của tất cả các thuốc có chứa hoạt chất này ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam.