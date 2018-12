Vi sinh vật trong mỹ phẩm như sữa rửa mặt Ever today vượt giới hạn qui định, vì đâu?

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược vừa quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho Công ty Đăng Dương do sản phẩm Sữa rửa mặt Ever today của công ty này liên tiếp “dính phốt” không đạt chất lượng.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã liên tiếp ra hai quyết định thu hồi sản phẩm đối với hai lô sản phẩm Sữa rửa mặt Ever today-50ml do Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Kết quả kiểm tra mẫu thử của hai lô sản phẩm Sữa rửa mặt Ever today của Công ty Đăng Dương, được thu về từ hai địa điểm và thời điểm khác nhau, đều cho thấy mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Căn cứ trên hai kết quả kiểm nghiệm này, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc hai lô sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today - 50ml; và Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 002602/14/CBMP-HCM đã cấp cho Công ty TNHH MTV SX-TM mỹ phẩm Đăng Dương.

Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today - 50ml liên tiếp bị thu hồi do không đạt chất lượng.

Lý giải về việc có sự xuất hiện vi sinh vật ở hàm lượng vượt ngưỡng qui định trong sản phẩm mỹ phẩm, bà Đỗ Anh Thư, Giám đốc Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu mỹ phẩm Grandpa’s Garden, cho biết lỗi không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm có thể do bất cứ khâu nào trong quá trình sản xuất và đóng gói sản phẩm.

Ngay từ nguyên liệu đầu vào nếu không được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng thì nguyên liệu hoàn toàn có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm tạp chất, bao gồm cả tồn dư hóa chất, chất cấm, và vi khuẩn, vi sinh vật. Tiếp đến là quá trình sản xuất, phối trộn nguyên liệu, cho đến khâu chiết rót, đóng gói,... sản phẩm cũng có thể bị nhiễm vi sinh vật từ trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, thậm chí là vỏ chứa, đựng thành phẩm.

Một nguyên nhân nữa mà nhà sản xuất cần lường trước và có biện pháp kiểm soát tạp chất, vi khuẩn, vi sinh vật là quá trình sinh sôi nảy nở của vi sinh vật. Chúng ta đều biết bi sinh vật phát triển tăng sinh nhanh chóng trong điều kiện thuận lợi, vì vậy ngày khâu kiểm soát đầu vào có thể mọi vấn đề liên quan vi khuẩn và vi sinh vật đều nằm trong ngưỡng an toàn; nhưng môi trường sản xuất, mức độ tiệt trùng của vật chứa, điều kiện bảo quản,... đều có thể là nguyên nhân làm phát sinh vi khuẩn, vi sinh vật khiến hàm lượng sự có mặt của chúng trong sản phẩm trở nên quá ngưỡng.

Theo yêu cầu về ngưỡng vi sinh vật an toàn trong sản phẩm mỹ phẩm, thì những sản phẩm dùng cho các vùng niêm mạc và mắt có yêu cầu tương tự sản phẩm mỹ phẩm dành cho trẻ dưới 3 tuổi, nghĩa là tổng số lượng vi sinh vật tối đa là 500 đơn vị khuẩn lạc CFU/g. Đối với các sản phẩm dùng cho vùng da thường và dùng cho trẻ trên 3 tuổi thì con số này là 1.000 CFU/g. Trong đó, có 4 loại vi sinh vật tuyệt đối không được phép có mặt là Candida albicans; Staphylococcus aureus (S. aureus); Pseudomonas aeruginosa; và Escherichia coli (E. coli).

Do đó, nếu sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today của Công ty Đăng Dương nếu không đáp ứng yêu cầu về giới hạn số lượng lạc khuẩn hoặc sản phẩm có mặt một trong số 4 loại vi sinh vật bị cấm nói trên thì đều vi phạm qui định yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm

Từ việc sản phẩm Sữa rửa mặt sáng da ngừa mụn, nám Ever today liên tiếp bị thu hồi do không đáp ứng các yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm có thể thấy nhà sản xuất chưa thực sự chú trọng đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm cũng như khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đưa tới tay người tiêu dùng.