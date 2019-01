Vì sao TPCN OBA Night của Dược phẩm Spitan bị phạt 50 triệu đồng?

(Kiến Thức) - Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm SPITAN Việt Nam vì sai phạm trong quảng cáo sản phẩm TPCN OBA night trên website obanight.com.

Cục An toàn thực phẩm vừa tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 17/12/2018 đến 31/12/2018. Cụ thể, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 145.000.000 đồng.

Đứng đầu danh sách bị xử phạt với mức tiền phạt cao nhất là Công ty TNHH Dược phẩm SPITAN Việt Nam (địa chỉ: Số 21-M17 Láng Trung, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội); bị phạt 50 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe OBA night trên website: obanight.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe OBA night được quảng cáo trên website: obanight.com

Được biết, sản phẩm thực phẩm chức năng Oba night là sản phẩm hỗ trợ chữa mất ngủ có nguồn gốc thảo dược, nhưng quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa mất ngủ .

Tiếp theo trong danh sách xử phạt là Chi nhánh Công ty TNHH Nam dược Triệu Ngọc Hòa tại Bắc Ninh (Địa chỉ: Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Với sai phạm quảng cáo 08 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Điều kinh Triệu Hòa, An đường huyết Triệu Hòa, Ho viên Triệu Hòa, Bài thận Triệu Hòa, Hoạt huyết Triệu Hòa, Dạ dầy Triệu Hòa, An phụ khoa Triệu Hòa, Thải độc gan Triệu Hòa trên website: thuocnamtrieuhoa.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, công ty này phải chịu mức phạt 30 triệu đồng.

Công ty Cổ phần thương mại Center (địa chỉ: số 40, đường 50, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị phạt 25 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sưc khỏe: Dạ dày Center, Immune Center Baby Plus tăng cường miễn dịch, Center Baby Plus tăng cường hấp thu, trên website centervn.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Cát Phúc (địa chỉ: số nhà 17, dãy No3B KĐT Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giải độc gan GCP (Lô SX: 150518; NSX: 120518; HSD: 110521) và Xương khớp GCP (Lô SX: 160618; NSX: 290618; HSD: 280621) bị phạt 17,5 triệu đồng.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tuệ Minh (địa chỉ: số nhà 24, đường Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hoàng Tiểu Minh (số lô 430118, NSX: 130118, HSD: 120121) cũng bị phạt 22,5 triệu đồng.

Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.