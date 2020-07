Vì sao Sâm tố nữ Puecolazen bị Cục ATTP khuyến cáo không nên mua?

(Kiến Thức) - Sâm tố nữ Puecolazen giúp vóc dáng eo thon, giảm nguy cơ béo phì và ung thư… vừa bị Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo cẩn trọng, vì quảng cáo sai sự thật trên nhiều website.

Là sản phẩm phục vụ cho phái đẹp nhưng với những quảng cáo không đúng sự thật trên nhiều website, sâm tố nữ Puecolazen vừa bị cơ quan quản lý của Bộ Y tế tuýt còi.

Một quảng cáo của Sâm tố nữ Puecolazen.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các trang mạng: website: kohinoorstar.vn, samtonucollagen.com, kohinoorstar.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống đẹp da Sâm tố nữ Puecolazen vi phạm: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 01313/2019/ATTP-XNQC ngày 12/07/2019 do Cục An toàn thực phẩm xác nhận); Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Liệt kê công dụng từng thành phần của sản phẩm.



Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Kohinoor Star (địa chỉ: Số nhà 40 đường 2.2 khi Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Qua làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kohinoor Star chối bỏ các website nêu trên không thuộc đơn vị mình nên không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức Viên uống đẹp da Sâm tố nữ Puecolazen trên trang mạng đó.

Theo đó, hiện nay trên trang https://samtonucollagen.com/ vẫn duy trì các nội dung quảng cáo khiến người xem có thể hiểu nhầm sâm tố nữ Puecolazen có nhiều công dụng.

Cụ thể, trang này nêu rõ, sâm có thể giúp làn da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn. Hay, cao sâm tố nữ có chứa các phytoestrogen quý giúp kích thích sự phát triển của tuyến ngực và mô ngực, giúp ngực nở và săn chắc tự nhiên, giúp vóc dáng eo thon, giảm nguy cơ béo phì và ung thư, giảm các triệu chứng thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh ở phụ nữ.

Trước các quảng cáo “láo”, Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống đẹp da Sâm tố nữ Puecolazenđang được quảng cáo vi phạm trên website nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống đẹp da Sâm tố nữ Puecolazenquảng cáo trên trang website/internet nêu trên.