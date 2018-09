Vì sao quảng cáo viên nang cà gai leo Sadu bị Cục ATTP cảnh báo?

Ngày 19/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian vừa qua trên một số website quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo, cụ thể:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Avisure Mama Hi-Q và Avisure Mama Multi của Công ty Cổ phần dược phẩm Bảo Minh (địa chỉ: 50E khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) quảng cáo trên các website : avisuremama.com, tiki.vn, sendo.vn;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: HÀU TAM HIỆP PLUS của trên website http://bantinnamgioi.tk của Công ty TNHH United Spot Medical (địa chỉ: Số 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận An Phú, TP.HCM) quảng cáo trên website: http://bantinnamgioi.tk;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nang cà gai leo Sadu, Cà gai leo hòa tan Sadu, Cao cà gai leo Sadu của Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long (Địa chỉ: thôn Đoàn Kết, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) quảng cáo trên các website: facebook.com/Cagaisadu, thaoduoccagaileo.com, cagaileosadu.com.vn;

Ảnh minh họa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omexxel Ali của Công ty Cổ phần Reli USA (Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/76/50 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM) quảng cáo trên các website:http://lazada.vn; http://shop.vnexpress.net; http://chuabenhxuattinhsom.net;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Red Pine Gold của Công ty TNHH TMDV An Thịnh Phát (địa chỉ: số 57, ngõ 53 đường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) quảng cáo trên các website sieuthisuckhoe.vn, sieuthisamhanquoc.com.vn.

Cục An toàn thực phẩm cho hay, đại diện của Cục đã làm việc với các Công ty có sản phẩm đang quảng cáo trên các website nêu trên. Đại diện các Công ty đều khẳng định các website nêu trên không phải do Công ty thực hiện, không chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các website này do đó các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo tại các website trên không đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm thông báo để người tiêu dùng biết thông tin và lựa chọn sản phẩm khi mua và sử dụng trên các trang website/internet.