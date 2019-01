Vì sao gọi lá khoai lang là "món ăn trường thọ hàng đầu"?

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Vương Tư Lộ, Phó chủ tịch Hiệp hội thúc đẩy phát triển sức khỏe dinh dưỡng nội Mông cổ, Thanh tra cao cấp về thực phẩm Quốc gia (Trung Quôc).

Ảnh minh họa.

Lá khoai lang có thể nói là một loại rau thông thường chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày, nhưng thành phần dinh dưỡng trong lá khoai lang cũng khá nhiều. Tất cả các loại chất dinh dưỡng đều tồn tại trong lá khoai lang, hàm lượng protein rất phong phú, giàu chất xơ. Ngoài vitamin C, Vitamin B, trong lá khoai lang còn có nhiều các loại khoáng chất như kali, mangan, magiê và axit folic.

Tuy nhiên, ngay cả khi lá khoai lang chứa nhiều các chất dinh dưỡng nhưng cũng không thể nói nó tác dụng “điều trị bệnh”. Có thông tin cho rằng lá rau lang có thể giúp giải độc và thanh lọc máu, vì trong lá khoai lang có chữa nhiều chất diệp lục, vì vậy nếu thường xuyên ăn có thể làm sạch máu. Tuy nhiên điều này vẫn chưa có kiểm chứng, bởi chất diệp lục các loại rau nào cũng có, lá khoai lang không có tác dụng thần kỳ như vậy.

Có một số thông tin cũng cho rằng lá khoai lang có thể chống ung thư, chủ yếu là do trong lá khoai lang chứ một số chất polyphenol. Polyphenol là những hóa chất thực vật được tìm thấy nhiều trong các nguồn thực phẩm thực vật có sẵn trong tự nhiên và có đặc tính chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Tuy nhiên, chất này chứa trong lá khoai lang không nhiều, và nó chỉ bổ sung phần rất nhỏ chất này cho cơ thể, do vậy tác dụng phòng chống ung thư mạnh từ lá khoai lang cũng không có nhiều căn cứ. Những loại thực phẩm hàng đầu chứa polyphenol là táo, cacao, lá trà, hạt phỉ,…

Món canh rau lang nấu tôm

- Rau khoai lang: 1 mớ (nên chọn rau khoai lang xanh non để món canh rau lang nấu tôm ngon ngọt chuẩn vị).

- Tôm: 200g (bạn có thể dùng tôm đất, tôm suối, tôm đồng, tôm sú... đều được).

- Hành tím: 50g.

- Ớt: 3 quả

- Gia vị: Mỡ nước (có pha lẫn tóp mỡ), muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu.

Cách làm món canh rau lang nấu tôm

- Bước 1 (sơ chế nguyên liệu): Rau khoai lang nhặt bỏ phần già, rửa sạch sau đó thái đoạn vừa ăn. Hành khô: Lột vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Tôm sú: Lột vỏ, rút kỹ đường chỉ đen trên sóng lưng tôm, ướp tôm với ½ phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm, ½ thìa bột ngọt, 1 thìa dầu ăn, ½ thìa tiêu trong 15 phút cho tôm ngấm gia vị. Sau đó, cho tôm vào cối, giã nhỏ.

Ớt quả rửa sạch

- Bước 2: Cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và ½ thìa ớt bột vào. Tiếp đó, bạn cho tôm đã giã nhỏ vào xào chín săn đều, khi thấy tôm chín săn chuyển qua màu gạch bạn cho vào nồi một lượng nước vừa đủ rồi đun sôi.

- Bước 3: Khi nồi canh sôi, bạn dùng thìa vớt hết phần bọt bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng, sau đó cho rau vào nồi, đảo nhẹ để rau chín đều, đun sôi thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi lâu quá, rau sẽ bị nhừ làm cho món canh mất ngon. Múc canh ra bát và thưởng thức.