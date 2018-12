Vì sao Giảm cân đông y Hoàng Dung không phép vẫn rao bán rầm rộ?

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, trên website://www.giamcanlishou.com có đăng hình ảnh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân Đông y Hoàng Dung và hình ảnh Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ghi các thông tin: Số 44402/2017/ATTP-XNCB ngày 15 tháng 01 năm 2018; Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Evapharma; địa chỉ: Thái Hưng, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 01279655325; Email: hoangdung@gmail.com; cấp cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Y Hoàng Dung do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Evapharma sản xuất, phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định Giấy xác nhận công bố có các thông tin nêu trên là giấy tờ giả. Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung của Công Ty Evapharma có các thông tin nêu trên.

Sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung vẫn quảng bá và chào bán công khai dù không được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Sau khi có thông tin khẳng định từ phía Cục ATTP, trên trang web giamcanlishou không còn xuất hiện hình ảnh Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Mặc dù vậy, sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung vẫn được rao bán công khai trên trang web này, cũng như trên tài khoản facebook Giảm cân Đông y Hoàng Dung.

Sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung được quảng cáo với thành phần 100% thảo mộc tự nhiên, giúp giảm cân nhanh và không có tác dụng phụ. Thành phần sản phẩm gồm có: quả bứa, bạch thược, lá sen, nấm phục linh, trà xanh, trà vằng, vitamin E và các dược liệu quý khác.

Sản phẩm được quảng cáo với công dụng giảm từ 4-6kg trong hai tuần đầu sử dụng, nhờ cơ chế đào thải mỡ ra ngoài qua tuyến mồ hôi và đường bài tiết nên không gây mệt mỏi. Sản phẩm còn có tác dụng làm đẹp, mịn da và giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm thèm ăn, cân bằng hormone, thanh lọc độc tố và mỡ trong cơ thể. Sản phẩm tập trung giảm số đo vòng 2, bắp tay và bắp chân.

Việc Cục ATTP đã khẳng định không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung của Công Ty Evapharma khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang trước câu hỏi vì sao công ty này vẫn ngang nhiên quảng bá và bán sản phẩm không phép một cách công khai và rộng rãi như vậy.

Bên cạnh đó, Lương y Nguyễn Văn Sử, Hội Đông y Việt Nam, cũng bày tỏ nghi ngại về thực hư công dụng của sản phẩm giảm cân Đông y này. Lương y Nguyễn Văn Sử cho rằng các thành phần thảo dược tự nhiên có thể có công dụng hỗ trợ giảm cân khi được kết hợp cùng chế độ ăn uống và tập luyện tốt; tuy nhiên không có loại dược liệu nào có tác dụng giảm cân “thần kỳ” đến mức “hô biến” 4-6kg chỉ trong vòng 2 tuần. Vì vậy, quảng cáo này có lẽ đã thổi phồng công dụng, nếu có, của sản phẩm.