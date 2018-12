Vì sao Cục ATTP khuyến cáo không mua sản phẩm Nghệ và Oliu trên website cuahangtpcn?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang mềm Nghệ và Oliu trên website: http://www. cuahangtpcn.com/

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên website http://www. cuahangtpcn.com//có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang mềm Nghệ & Oliu vi phạm quy định quảng cáo.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang mềm Nghệ & Oliu của Công ty cổ phần dược Medipharco

Sản phẩm này do Công ty cổ phần dược Medipharco (Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang mềm Nghệ & Oliu đang quảng cáo trên website http://www. cuahangtpcn.com//không phải do Công ty cổ phần dược Medipharco thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang mềm Nghệ & Oliu tại website nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo để người tiêu dùng biết thông tin và lựa chọn sản phẩm khi mua và sử dụng trên các trang website/internet.