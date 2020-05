Vì sao Cốm su bạc liên tiếp bị cảnh báo vi phạm quy định?

Trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các đường link website/facebook: https://benhvirus.com/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/tang-cuong-he-mien-dich-chia-khoa-vang-giup-phong-tranh-virus-corona.html; https://www.facebook.com/subac.AE/post/1003061130026016 đang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc vi phạm, nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu (địa chỉ: Số 171 Chùa Láng, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại Cục An toàn thực phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu không thừa nhận các website nêu trên của công ty và không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các TPBVSK Cốm su bạc trên các trang mạng nêu trên.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã thông báo về việc TPBVSK Cốm Su bạc đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Cụ thể, một số website, tài khoản facebook đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm Su bạc khiến người dân có thể hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Các trang web, tài khoản facebook quảng cáo vi phạm đó là: : https://benhvirus.com/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/tang-cuong-he-mien-dich-chia-khoa-vang-giup-phong-tranh-virus-corona.html; https://www.facebook.com/subac.AE/post/1003061130026016; https://joyfm.vn/com-subac-giai-phap-moi-cho-nguoi-mac-cac-benh-ngoai-da-do-virus/;

TPBVSK Cốm su bạc quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Bàng, địa chỉ trụ sở chính: Lô A2CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Cũng như Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu, quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Bàng khẳng định nội dung quảng cáo vi phạm nêu trên không phải do công ty thực hiện, công ty không ký hợp đồng với các trang thông tin điện tử này để quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc.

Cục An toàn Thực phẩm khẳng định, các nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trang web https://benhvirus.com/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/tang-cuong-he-mien-dich-chia-khoa-vang-giup-phong-tranh-virus-corona.html đã bị xóa, không còn thông tin.

Còn trang https://www.facebook.com/subac.AE/post/1003061130026016 hiển thị trạng thái “đóng cửa”: Rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng.

Tuy nhiên, hiện vẫn có một số trang web bán TPBVSK Cốm su bạc với các thông tin vẫn gây hiểu nhầm như https://shopthucphamchucnang.com.vn/ quảng cáo sản phẩm hiệu quả cho thủy đậu, tay chân miệng, bệnh ngoài da do virus ở trẻ...

Cốm su bạc được quảng cáo hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm triệu chứng và nguy cơ mắc các triệu chứng do virus; dùng cho người bị viêm loét niêm mạc miệng do virus.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.