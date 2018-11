Ví eo hẹp vẫn có thể diện đồ sang chảnh nhờ 8 mẹo này

1. Chọn đúng loại vải

Hầu như quần áo của các thương hiệu có tiếng đều được tạo ra bởi những nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng không chắc chắn tất cả các trang phục đều có chất liệu vải tốt. Và không phải ai cũng có thể mua quần áo làm từ cashmere, lụa tự nhiên hoặc da. Có một số loại vải có giá cả phải chăng nhưng trông đắt tiền và những loại vải khác có thể trông rất rẻ tiền. Quần áo vải lanh, da lộn giả, và bông trông đắt tiền. Và ngược lại, ngay cả những mẫu thiết kế sang trọng cũng được làm từ vật liệu tổng hợp hay pha nhựa. 2. Màu sắc thống nhất Theo Sophia Loren – biểu tượng thời trang nước Ý, “Sự đơn giản là bản chất của thanh lịch”. Đó là lý do tại sao các nhà thiết kế thời trang và các nhà lãnh đạo lớn luôn mặc quần áo một màu hoặc có màu sắc tương tự theo mùa. Thêm vào đó, trang phục có gam màu đồng nhất trông đắt tiền hơn hẳn. 3. Áo sơ mi trắng Gianfranco Ferré là người đã sáng tạo ra áo sơ mi trắng. Nhà thiết kế người Ý thường nói rằng áo trắng không bao giờ giống nhau và nó không bao giờ là một lựa chọn tồi. Sơ mi trắng phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi nếu họ biết chọn chất liệu phù hợp. Màu trắng sẽ làm nổi bật thêm vẻ nữ tính và sẽ hoàn thiện vẻ ngoài của bạn trong mọi tình huống. 4. Túi xách Túi xách là một trong những phụ kiện không thể thiếu của bất kỳ tín đồ thời trang nào. Túi xách của một thương hiệu nổi tiếng luôn thu hút sự chú ý và giúp người đeo nổi bật hơn. Nhưng với những người không muốn tiêu quá nhiều tiền vào túi xách, Evelina Khromtchenko khuyên rằng bạn không bao giờ mua hàng giả. Tốt hơn là bạn nên chọn túi có giá cả phải chăng và mới. 5. Cúc áo Một chiếc áo sơ mi thông thường có thể trông khác lạ và mới mẻ chỉ bằng cách thay đổi cúc áo. Quần áo giá rẻ dùng cúc nhựa thông thường, nhưng ngay cả khi bạn không có nhiều tiền, bạn có thể dễ dàng thay thế chúng bằng cúc gỗ hoặc kim loại. Bạn có thể tìm thấy những chiếc cúc thú vị trong các cửa hàng may hoặc trên món đồ mà bạn không mặc nữa. 6. Chọn màu sắc phù hợp Quần áo sẽ bị phai màu sau một thời gian. Do đó, bạn nên thay đồ mới. Với quần áo màu và trắng bạn nên giữ và giặt cẩn thận. 7. Kích thước phù hợp và tỷ lệ cân bằng phù hợp Zac Posen tin rằng một chiếc váy vừa vặn có thể giúp bất kỳ người phụ nữ nào cảm thấy tự tin và xinh đẹp. Đó là lý do tại sao bạn cần phải chọn những bộ quần áo đẹp thay vì cố gắng mặc những thứ không vừa vặn với bạn. Mặt khác, bạn không nên chú ý đến kích thước của quần áo khi chọn quần áo và không ngại thử quần áo có kích cỡ lớn hơn. Cơ thể chúng ta thường không phù hợp với quần áo được bán trong các cửa hàng. Vì vậy điều quan trọng là bạn phải xem xét cơ thể của bạn. Ví dụ, nếu bạn có hông rộng, bạn nên chọn chiếc váy rộng ở thắt lưng. 8. Màu be

Màu be là màu trung tính cổ điển và có vẻ hợp với hầu hết các màu khác. Mặt khác, khi bạn mặc đồ màu be, bạn sẽ trông sang trọng và sành điệu hơn. Đây là lý do tại sao nhiều người thích mặc áo khoác màu be trong nhiều thập kỷ.