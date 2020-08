Về miền Tây, nhớ thử các món ngon độc đáo từ cá lau kiếng

Cá lau kiếng hay nhiều người vẫn gọi là cá dọn bể với ngoại hình quái dị thường nhiều người bắt được đều giết chết rồi bỏ đi. Thế nhưng, người dân miền Tây lại coi loài cá này như đặc sản. Một trong những món ngon từ cá lau kiếng chính là món nướng. Cá lau kiếng sau khi được đánh bắt sẽ sơ chế sạch sẽ, loại bỏ phần ruột, cắt bỏ đuôi và vảy cá để dễ nướng. Cá lau kiếng thịt ngon nhưng khi còn sống mùi sẽ rất tanh. Vậy là người miền Tây nghĩ ra cách nhét thêm sả vào bụng cá. Như vậy, khi cá chín sẽ có mùi thơm tự nhiên, lại không còn mùi tanh. Đặc biệt, khi làm cá lau kiếng sẽ giữa lại phần da cá, đảm bảo khi nướng không làm cháy sém thịt bên trong. Do da cá rất dày và thô cứng nên phải nướng trên bếp than lớn, đỏ rực mới chín đều, không bị sống. Tùy vào độ lớn nhỏ của cá mà thời gian nướng khác nhau. Cá lau kiếng nướng thường chấm kèm với muối ớt cay Ở miền Tây, các món ăn từ cá lau kiếng ngày một được ưa chuộng nhiều hơn. Hầu hết những người biết ăn loại cá này đều gật gù thừa nhận, thịt cá ngon như thịt gà. Cá lau kiếng hầm nước dừa: Đây được xem là món ngon khoái khẩu của người miền Tây Nam Bộ. Cách sơ chế món ăn này khá cầu kỳ và phức tạp vì phần da cá rất cứng. Cá sau khi bắt về sẽ được sơ chế sạch sẽ, lột bỏ toàn bộ lớp da bên ngoài và ruột bên trong. Sau đó, một nồi nước dừa được bắc lên bếp, nấu cho thật sôi và cho thêm ít sả đập giập. Kế tiếp, phần cá được làm sạch sẽ tiếp tục cho vào nồi, thêm vào tí đu đủ cho món ăn ngọt thanh tự nhiên. Cuối cùng, người nấu sẽ nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là có thể thưởng thức. Món cá lau kiếng hầm nước dừa thường được ăn nóng cùng các loại rau sống, cách thưởng thức như ăn lẩu. Ngoài ra, ăn món này cùng cơm cũng rất ngon bởi thịt cá vốn đã ngọt và chắc, lại thấm đều cùng nước dừa thì còn gì tuyệt vời bằng. Khô cá lau kiếng: Ở miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ đang có món khô cá lau kiếng khá nổi tiếng. Những người từng thưởng thức qua món khô này đều tấm tắc khen ngon, ví món khô này ngon như thịt khô gà. Để làm món khô cá lau kiếng thơm ngon hấp dẫn, người dân phải thực hiện qua nhiều bước. Cá sau khi bắt về sẽ được sơ chế sạch sẽ, lột bỏ toàn bộ lớp da bên ngoài và ruột bên trong. Sau đó, cá sẽ được tẩm ướp thêm các loại gia vị như muối, ớt, bột ngọt, tiêu, đường,… tùy khẩu vị rồi mang đi phơi. Không giống như khô mực hay các loại khô khác, khô cá lau kiếng chỉ cần phơi khoảng 1 ngày trọn vẹn là có thể ăn được. Vì theo kinh nghiệm của người miền Tây, nếu phơi quá lâu sẽ khiến thịt cá bị khô, bị teo lại, ăn không ngon. Do đó, từ khi món khô cá lau kiếng ra đời, trong danh sách ẩm thực miền Tây lại thêm một món hấp dẫn, có thể dùng ăn cơm hoặc nhâm nhi với rượu đế. Ngoài những món nướng, hầm nước dừa và làm khô, người miền Tây còn linh hoạt chế biến thêm nhiều món ngon khác như chiên, kho tiêu hay nấu lẩu. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cá lau kiếng hay nhiều người vẫn gọi là cá dọn bể với ngoại hình quái dị thường nhiều người bắt được đều giết chết rồi bỏ đi. Thế nhưng, người dân miền Tây lại coi loài cá này như đặc sản. Một trong những món ngon từ cá lau kiếng chính là món nướng. Cá lau kiếng sau khi được đánh bắt sẽ sơ chế sạch sẽ, loại bỏ phần ruột, cắt bỏ đuôi và vảy cá để dễ nướng. Cá lau kiếng thịt ngon nhưng khi còn sống mùi sẽ rất tanh. Vậy là người miền Tây nghĩ ra cách nhét thêm sả vào bụng cá. Như vậy, khi cá chín sẽ có mùi thơm tự nhiên, lại không còn mùi tanh. Đặc biệt, khi làm cá lau kiếng sẽ giữa lại phần da cá, đảm bảo khi nướng không làm cháy sém thịt bên trong. Do da cá rất dày và thô cứng nên phải nướng trên bếp than lớn, đỏ rực mới chín đều, không bị sống. Tùy vào độ lớn nhỏ của cá mà thời gian nướng khác nhau. Cá lau kiếng nướng thường chấm kèm với muối ớt cay Ở miền Tây, các món ăn từ cá lau kiếng ngày một được ưa chuộng nhiều hơn. Hầu hết những người biết ăn loại cá này đều gật gù thừa nhận, thịt cá ngon như thịt gà. Cá lau kiếng hầm nước dừa: Đây được xem là món ngon khoái khẩu của người miền Tây Nam Bộ. Cách sơ chế món ăn này khá cầu kỳ và phức tạp vì phần da cá rất cứng. Cá sau khi bắt về sẽ được sơ chế sạch sẽ, lột bỏ toàn bộ lớp da bên ngoài và ruột bên trong. Sau đó, một nồi nước dừa được bắc lên bếp, nấu cho thật sôi và cho thêm ít sả đập giập. Kế tiếp, phần cá được làm sạch sẽ tiếp tục cho vào nồi, thêm vào tí đu đủ cho món ăn ngọt thanh tự nhiên. Cuối cùng, người nấu sẽ nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là có thể thưởng thức. Món cá lau kiếng hầm nước dừa thường được ăn nóng cùng các loại rau sống, cách thưởng thức như ăn lẩu. Ngoài ra, ăn món này cùng cơm cũng rất ngon bởi thịt cá vốn đã ngọt và chắc, lại thấm đều cùng nước dừa thì còn gì tuyệt vời bằng. Khô cá lau kiếng: Ở miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ đang có món khô cá lau kiếng khá nổi tiếng. Những người từng thưởng thức qua món khô này đều tấm tắc khen ngon, ví món khô này ngon như thịt khô gà. Để làm món khô cá lau kiếng thơm ngon hấp dẫn, người dân phải thực hiện qua nhiều bước. Cá sau khi bắt về sẽ được sơ chế sạch sẽ, lột bỏ toàn bộ lớp da bên ngoài và ruột bên trong. Sau đó, cá sẽ được tẩm ướp thêm các loại gia vị như muối, ớt, bột ngọt, tiêu, đường,… tùy khẩu vị rồi mang đi phơi. Không giống như khô mực hay các loại khô khác, khô cá lau kiếng chỉ cần phơi khoảng 1 ngày trọn vẹn là có thể ăn được. Vì theo kinh nghiệm của người miền Tây, nếu phơi quá lâu sẽ khiến thịt cá bị khô, bị teo lại, ăn không ngon. Do đó, từ khi món khô cá lau kiếng ra đời, trong danh sách ẩm thực miền Tây lại thêm một món hấp dẫn, có thể dùng ăn cơm hoặc nhâm nhi với rượu đế. Ngoài những món nướng, hầm nước dừa và làm khô, người miền Tây còn linh hoạt chế biến thêm nhiều món ngon khác như chiên, kho tiêu hay nấu lẩu. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video " Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.