Về miền gái đẹp, thưởng thức gỏi cá bỗng sông Lô ngon quên lối về

Gỏi cá bỗng sông Lô – một cái tên có vẻ xa lạ nhưng lại là một món ăn nổi tiếng bậc nhất của vùng đất Tuyên Quang. Gỏi được làm từ loại cá đặc biệt chỉ có ở sông Lô. Hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc cùng sự tự nhiên tươi mát sẽ khiến bạn không thể nào cưỡng lại được. Món gỏi được làm từ loài cá bỗng. Đây là một giống cá được nuôi nhiều nhất ở sông Lô. So với các loài cá khác thì cá bỗng lớn rất chậm. Những con cá 1 năm tuổi thường chỉ nặng từ 0,5-0,7kg. Để cá đạt được trọng lượng từ 3 -4kg như những giống cá khác thì phải mất từ 3 đến 4 năm. Chính vì sự đặc biệt đó mà thịt cá bỗng cũng ngon hơn những loại cá khác. Thịt cá rất chắc và hoàn toàn lành tính. Đặc biệt, cá không hề có mùi tanh gây khó chịu. Bên cạnh đó, cá bỗng còn có giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể so sánh được với cá hồi. Vì vậy, loài cá này được dùng để chế biến ra rất nhiều món ăn. Một trong số đó chính là món gỏi cá bỗng sông Lô. Gỏi cá thơm ngon rất được ưa chuộng, nhất là những khách du lịch khi ghé qua Tuyên Quang. Có lẽ do cách chế biến độc đáo của người dân nơi đây nên món gỏi cá tiếng thơm ngày càng vang xa. Cá bỗng ăn kết hợp với các loài rau gia vị càng tăng thêm độ hấp dẫn. Món gỏi có đầy đủ vị chua, cay, mặn, ngọt đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.Điểm đặc biệt của gỏi cá bỗng sông Lô chính là không sử dụng thính gạo. Thông thường những loại gỏi cá khác sẽ dùng thính gạo để món ăn ngon hơn. Tuy nhiên món ăn này lại dùng phần xương cá băm nhỏ, rang vàng rồi xay mịn trộn cùng lạc rang giã nhuyễn thay cho thính gạo. Gỏi cá bỗng khi ăn sẽ dùng với các loại rau rừng. Nếu mùa nào hiếm rau rừng thì sẽ ăn cùng sung, sấu hoặc lá vón vén – một loại lá đặc trưng chỉ có ở Tây Bắc. Nước chấm gỏi cá cũng là yếu tố quan trọng quyết định độ thành công của món ăn. Nước chấm sẽ là sự hòa quyện của tỏi, ớt tươi, tiêu, chanh, hành khô nướng chín. Điển hình là nước chấm sẽ thêm hạt xẻn hoặc hạt dổi. Hai loại hạt này sẽ khiến món ăn mang đậm hương vị vùng cao. Còn gì tuyệt vời hơn khi gắp lấy một miếng thịt cá bỗng trắng phau, rồi đem lăn qua thứ bột vừa vàng lại vừa mịn được làm hoàn toàn từ phần xương cá, rồi cho thêm vào một vài hạt lạc rang cuốn trong loại lá rau rừng, và cuối cùng là đem chấm trong thứ nước chấm có đủ vị chua, vị cay, vị ngọt và ngọt bùi. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

