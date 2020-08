Váy áo gợi cảm của nữ DJ gây sốt trên sóng “King of Rap“

Mới đây, DJ Trang Moon gây chú ý khi cô tham gia chương trình King of Rap - một sân chơi cho những rapper Việt. Ngoài đời, nữ DJ Hà thành theo đuổi gu thời trang gợi cảm và hở bạo. Trang Moon không ngần ngại diện những bộ đồ ôm sát khoe triệt để cơ thể nóng bỏng cùng những đường cong quyến rũ của mình. Cô ngày càng chăm diện các trang phục gợi cảm mỗi khi chơi nhạc hay xuất hiện trước công chúng. Trang Moon cũng thỏa mái hơn khi công khai đăng tải những bức ảnh sexy trên trang cá nhân. Nữ DJ sinh năm 1993 táo bạo với mốt mặc áo vest không nội y nóng bỏng. Các dạng áo croptop là items không thể thiếu giúp Trang Moon khoe eo thon. Các kiểu áo hai dây giúp cô nàng DJ khoe trọn vòng một nóng bỏng. Thân hình chuẩn giúp Trang Moon dễ trang chinh phục phong cách thời trang gợi cảm. Từng có nghi vấn rằng Trang Moon đã nâng ngực nhưng cô phủ nhận điều này. Theo lời nữ DJ, vòng 1 của cô hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải do dao kéo. "Thật ra vòng 1 lúc trước của tôi khá lớn rồi nhưng do theo đuổi style cá tính nên mọi người khó nhận ra”, cô nói. Nữ DJ 9X khoe vòng eo thon gọn trong set đồ vừa cá tính vừa sexy. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

