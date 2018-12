Vận động bao nhiêu là đủ để cơ thể khỏe đẹp?

Cuộc sống hiện đại với xe máy, ô tô, máy tính, điện thoại, thư điện tử… dường như khiến cho chúng ta lười vận động hơn. Theo các nghiên cứu, việc ngồi nhiều khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, tiểu đường, tim mạch… Ảnh minh họa: Internet Ngồi nhiều khiến cột sống và toàn bộ vùng hông, xương chậu bị chèn ép do phải đỡ sức nặng của cơ thể vì thế gây ra các bệnh về xương khớp. Ảnh minh họa: Internet Tương tự, việc ngồi nhiều khiến máu huyết ở phần thân dưới kém lưu thông, dễ bế tắc các kinh lạc và huyệt đạo, dẫn đến nhiều chứng bệnh đau dây thần kinh, đau mỏi lưng, vai gáy. Ảnh minh họa: Internet Đối với chị em phụ nữ, việc ngồi nhiều sẽ khiến lượng mỡ tập trung lại ở phần bụng, đùi, làm ảnh hưởng đến tâm lý và vóc dáng. Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia khuyên bạn nên biết cân bằng giữa việc ngồi và vận động để phòng các nguy cơ bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet Theo đó, một ngày 24 tiếng, trừ đi khoảng 8 tiếng dành cho việc ngủ, với 16 tiếng còn lại chúng ta nên phân chia hợp lý cho việc vận động và ngồi. Ảnh minh họa: Internet Việc ngồi chỉ nên chiếm khoảng 1/3 số thời gian còn lại đó, nghĩa là chỉ khoảng hơn 5 tiếng mỗi ngày, và không nên quá 6 tiếng. Ảnh minh họa: Internet Theo TS David Alter, Viện Phục hồi chức năng Toronto (Canada) cứ sau mỗi giờ ngồi một chỗ, bạn nên đứng lên hoặc đi lại. 5 phút đi lại trong văn phòng hoặc ở hành lang văn phòng có thể giúp tiêu bớt 300 calo và cải thiện sức khỏe về lâu dài. Ảnh minh họa: Internet Thay vì ngồi lỳ một chỗ lướt web, xem tivi hãy chủ động tạo ra cho mình những lý do để đứng dậy và đi lại trong nhà. Những hành động đó dù rất nhỏ, nhưng chắc chắn hữu ích cho sức khỏe của bạn. Ảnh minh họa: Internet BS Philipe de Souto Barreto, Bệnh viện Đại học Toulouse (Pháp) cho rằng đối với người lười vận động thì chỉ cần cố gắng hoạt động thể chất, thậm chí không đạt thời lượng như yêu cầu, cũng vẫn có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet 5-7 phút thể dục tại chỗ cũng sẽ giúp đốt cháy calo và khiến toàn thân vận động, lượng mỡ thừa nhờ đó cũng bớt tích tụ ở phần bụng. Nên ưu tiên thực hiện những động tác ở phần bụng và đùi như co duỗi chân hoặc tập hít thở. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, nên tranh thủ tận dụng những cơ hội để cơ thể được vận động, chẳng hạn thay vì đi thang máy hãy đi thang bộ để tiêu hao năng lượng, giữ gìn vóc dáng khỏe đẹp. Ảnh minh họa: Internet Ngay cả khi không vận động thể chất một cách tích cực thì chỉ hành động đứng lên thay vì ngồi ỳ tại chỗ cũng giúp ích đáng kể. TS John Buckley, Đại học Chester (Anh), cho biết chỉ cần đứng mỗi ngày 3 tiếng cơ thể đã đốt cháy 144kcal. Ảnh minh họa: Internet Theo ông, hãy cân nhắc việc đứng hơn là ngồi khi làm việc để giảm cân an toàn. Việc chuyển từ ngồi sang đứng làm sẽ giảm nguy cơ béo phì và giúp lưu thông máu tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hiện đại với xe máy, ô tô, máy tính, điện thoại, thư điện tử… dường như khiến cho chúng ta lười vận động hơn. Theo các nghiên cứu, việc ngồi nhiều khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, tiểu đường, tim mạch… Ảnh minh họa: Internet Ngồi nhiều khiến cột sống và toàn bộ vùng hông, xương chậu bị chèn ép do phải đỡ sức nặng của cơ thể vì thế gây ra các bệnh về xương khớp. Ảnh minh họa: Internet Tương tự, việc ngồi nhiều khiến máu huyết ở phần thân dưới kém lưu thông, dễ bế tắc các kinh lạc và huyệt đạo, dẫn đến nhiều chứng bệnh đau dây thần kinh, đau mỏi lưng, vai gáy. Ảnh minh họa: Internet Đối với chị em phụ nữ, việc ngồi nhiều sẽ khiến lượng mỡ tập trung lại ở phần bụng, đùi, làm ảnh hưởng đến tâm lý và vóc dáng. Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia khuyên bạn nên biết cân bằng giữa việc ngồi và vận động để phòng các nguy cơ bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet Theo đó, một ngày 24 tiếng, trừ đi khoảng 8 tiếng dành cho việc ngủ, với 16 tiếng còn lại chúng ta nên phân chia hợp lý cho việc vận động và ngồi. Ảnh minh họa: Internet Việc ngồi chỉ nên chiếm khoảng 1/3 số thời gian còn lại đó, nghĩa là chỉ khoảng hơn 5 tiếng mỗi ngày, và không nên quá 6 tiếng. Ảnh minh họa: Internet Theo TS David Alter, Viện Phục hồi chức năng Toronto (Canada) cứ sau mỗi giờ ngồi một chỗ, bạn nên đứng lên hoặc đi lại. 5 phút đi lại trong văn phòng hoặc ở hành lang văn phòng có thể giúp tiêu bớt 300 calo và cải thiện sức khỏe về lâu dài. Ảnh minh họa: Internet Thay vì ngồi lỳ một chỗ lướt web, xem tivi hãy chủ động tạo ra cho mình những lý do để đứng dậy và đi lại trong nhà. Những hành động đó dù rất nhỏ, nhưng chắc chắn hữu ích cho sức khỏe của bạn. Ảnh minh họa: Internet BS Philipe de Souto Barreto, Bệnh viện Đại học Toulouse (Pháp) cho rằng đối với người lười vận động thì chỉ cần cố gắng hoạt động thể chất, thậm chí không đạt thời lượng như yêu cầu, cũng vẫn có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet 5-7 phút thể dục tại chỗ cũng sẽ giúp đốt cháy calo và khiến toàn thân vận động, lượng mỡ thừa nhờ đó cũng bớt tích tụ ở phần bụng. Nên ưu tiên thực hiện những động tác ở phần bụng và đùi như co duỗi chân hoặc tập hít thở. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, nên tranh thủ tận dụng những cơ hội để cơ thể được vận động, chẳng hạn thay vì đi thang máy hãy đi thang bộ để tiêu hao năng lượng, giữ gìn vóc dáng khỏe đẹp. Ảnh minh họa: Internet Ngay cả khi không vận động thể chất một cách tích cực thì chỉ hành động đứng lên thay vì ngồi ỳ tại chỗ cũng giúp ích đáng kể. TS John Buckley, Đại học Chester (Anh), cho biết chỉ cần đứng mỗi ngày 3 tiếng cơ thể đã đốt cháy 144kcal. Ảnh minh họa: Internet Theo ông, hãy cân nhắc việc đứng hơn là ngồi khi làm việc để giảm cân an toàn. Việc chuyển từ ngồi sang đứng làm sẽ giảm nguy cơ béo phì và giúp lưu thông máu tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet