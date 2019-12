Vạch trần trà giảm cân Go Detox “lột xác” từ Golean Detox chứa chất cấm Sibutramin

(Kiến Thức) - Bị New Zealand và Đài Loan cảnh báo, cấm nhập khẩu vì chứa Sibutramine và Phenolphtalein, sản phẩm giảm cân Go Detox có quan hệ gì với Golean Detox của của Công ty Matxi S.G từng dính “phốt” vì chất cấm tương tự?

Kiến Thức đưa tin, sản phẩm Theođưa tin, sản phẩm thảo mộc giảm cân Go Detox do Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất, Công ty Matxi S.G phân phối liên tiếp bị Cơ quan an toàn thuốc và thiết bị y tế của New Zealand và Cục Hải quan Đài Loan cảnh báo và cấm nhập khẩu do chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein.

Đáng nói Công ty Matxi S.G cũng từng dính một loạt bê bối liên quan đế sản phẩm giảm cân Golean Detox do có chứa hai chất cấm nguy hại này.

Mưu kế “ve sầu thoát xác” nhưng bản chất vẫn là trà giảm cân nguy hại sức khỏe người tiêu dùng

Là sản phẩm có quan hệ với của Công ty Matxi S.G với 2 tên gọi na ná nhau, lại cùng chứa các chất cấm nguy hại, điều này khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn về "bản chất" của 2 sản phẩm. Để giải đáp những thắc mắc của độc giả xung quanh hai sản phẩm giảm cân Golean Detox và Go Detox, Kiến Thức đã tìm hiểu qua một số trang web quảng cáo hai sản phẩm này.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm Go Detox trên trang web http://www.goleandetoxvietnam.net

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, Go Detox chính là “sản phẩm giảm cân thế hệ mới nhất 2019” kế thừa từ Golean Detox. Cụ thể, theo thông tin từ trang web http://www.goleandetoxvietnam.net/, "tiếp nối thành công của trà giảm cân Golean detox", công ty Matxi SG giới thiệu "sản phẩm trà giảm cân thế hệ mới nhất 2019: Combo Godetox và trà hoa Detox, với công thức cải tiến, giúp đem lại hiệu quả giảm cân vượt trội”.

Trong đó, viên uống giảm cân Go Detox được quảng cáo có các “thành phần thảo mộc thiên nhiên chứa hoạt chất thúc đẩy quá trình giảm cân, thải độc đem đến cho người sử dụng hiệu quả giảm cân như ý mà không tác động tiêu cực đến cơ thể".

Hiện tại trên các trang mạng viên uống giảm cân Go Detox đang được bán kết hợp với trà nụ hoa Detox Fresh every day thành một combo, có giá 750.000 đồng. Người bán cam kết sử dụng trong vòng 14 ngày sẽ giảm được 4kg; nếu muốn giảm được 10kg thì nên sử dụng hai combo trong vòng 28 ngày.

Tương tự t rà thảo mộc giảm cân Golean Detox , sản phẩm mới Go Detox và Detox fresh every day- Trà hoa Detox đều được bào chế dựa trên các thảo mộc thiên nhiên. Bộ sản phẩm mới có thành phần chủ yếu là hoa tam thất, lá sen, các loại hoa, quả bứa, phục linh, bạch quả... Trong khi thành phần chính của Golean Detox bao gồm: giảo cổ lam, quyết minh từ, linh chi vàng, lá sen, trà xanh, tinh dầu bưởi, khổ qua, sâm đất, chè vằng, hà thủ ô, tinh nghệ.

Mặc dù giới thiệu hoàn toàn thiên nhiên, nhưng cả hai nhãn hàng Golean Detox và Go Detox đều từng nhiều lần bị thu giữ, cảnh báo chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein. Theo Báo Phụ nữ online, tính đến nay, đã có 8 nước đưa ra cảnh báo hoặc cấm nhập sản phẩm Golean Detox (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand, Việt Nam) và có hai nơi đưa ra cảnh báo về sản phẩm Go Detox (Đài Loan và New Zealand).

Như vậy, có thể nói ngay cả khi đã "lột xác" thành sản phẩm mới Go Detox thì sản phẩm giảm cân của Matxi S.G vẫn "chứng nào tật nấy", không loại bỏ được bộ đôi chất cấm nguy hại sức khỏe là Sibutramine và Phenolphtalein.

Phải chăng đây mới là hai thành phần chính làm nên hiệu quả giảm cân nhanh chóng của nhãn hàng???

Bê bối của quá khứ và sự nhập nhèm ở hiện tại?

Tháng 10/2018, thông tin của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho hay, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (The Health Sciences Authority - Has) thông báo thu giữ một số sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine được bán trực tuyến tại Singapore. Trong các sản phẩm bị tịch thu có Golean Detox được sản xuất tại Công ty Matxi S.G Co.Ltd có trụ sở tại 129 đường Võ Thị Sáu, quận Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhà máy sản xuất có địa chỉ tại 148/9 Đường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 28/1/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ra thông báo khuyên người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Golean Detox.

Qua công tác thanh kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cũng từng ban hành Quyết định số 145/QĐ-ATTP về việc thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GoLean Detox không bảo đảm an toàn thực phẩm, dương tính với Sibutramine và Phenolphtalein.

Theo đó, sản phẩm Golean Detox liên tục bị cảnh báo, tịch thu, thu hồi bởi các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đều xác nhận sản phẩm của Công ty Matxi S.G Co.Ltd hoặc do Công ty Matxi S.G sản xuất.

Tuy nhiên, sau màn “thoát xác” thành sản phẩm mới, Go Detox lại được quảng cáo là sản phẩm thuộc tập đoàn Wattana Capitals Thái Lan, sản xuất tại Chi nhánh Công Ty TNHH Quốc tế Medino (Địa chỉ: Lô 250 đường số 12, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai); phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Matxi S.G. (Địa chỉ: J29 Võ Thị Sáu, KP7, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Đồng Nai).

Sự việc này đặt ra câu hỏi đâu là mối liên hệ giữa Công ty TNHH Quốc tế Medino và Công ty TNHH Matxi S.G? Những sai phạm trong quảng cáo cũng như chất lượng sản phẩm giảm cân Golean Detox hay Go Detox đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm?

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện nay, tra cứu trên hệ thống quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cục An toàn Thực phẩm lại không hề xuất hiện sản phẩm Go Detox(!) Trà giảm cân Go Detox có phải hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc? Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất Go Detox hợp pháp hay phi pháp? Công ty Matxi S.G phân phối sản phẩm trên cơ sở giấy phép nào?

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

