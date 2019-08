Uống nước kiểu này sẽ dần phá hủy tim, thận và đường huyết

Tim, thận, đường huyết sẽ bị phá hủy nếu bạn cứ tiếp tục duy trì 3 thói quen uống nước này mỗi ngày:

1. Uống nước quá ít: đường huyết bị phá hủy

Ảnh minh họa. Những người mắc bệnh tiểu đường về cơ bản có 3 triệu chứng điển hình, đi tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều thực phẩm. Những người bị bệnh tiểu đường để tránh đi tiểu nhiều nên nhiều người lựa chọn khống chế lượng nước đi vào cơ thể.



Tuy nhiên, với những người mắc bệnh này việc uống nhiều nước lại là biểu hiện của sự tự bảo vệ. Nước có thể làm giảm hoặc khôi phục áp suất thẩm thấu huyết tương một cách bình thường và thúc đẩy sự bài tiết đường huyết trong cơ thể nhanh chóng ra ngoài, giúp đường huyết ổn định.

Các chuyên gia nhắc nhở rằng đặc biệt là vào mùa hè, cơ thể con người đổ mồ hôi nhiều. Nếu người mắc bệnh tiểu đường vẫn hạn chế uống nước, có thể dẫn đến các biến chứng cấp tính như nhiễm toan ceto và thậm chí hôn mê do hyperosmole. Thời gian dài thiếu nước, cũng có thể là do máu trong cơ thể đặc, dẫn đến bệnh mạch máu do tiểu đường.

2. Uống ngụm nước lớn trong một hơi: phá hủy tim

Thời tiết nóng, rất nhiều người thích uống ngụm nước lớn, có khi một lần uống hết nửa chai nước. Cách uống nước như vậy sẽ nhanh chóng làm tăng lưu lượng máu, dẫn đến khối lượng công việc của tim và tiêu thụ oxy cơ tim tăng nhanh chóng, rất có khả năng gây suy tim.

Hơn nữa, sau khi máu được pha loãng với một lượng nước lớn, nồng độ chất điện giải biến đổi thấp, tại thời điểm này, nước dễ dàng xâm nhập vào các tế bào theo sự khuếch tán, khiến các tế bào bị phù, gây ngộ độc nước, hạ natri máu.

Nếu bạn uống nước lạnh, vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một người có chức năng tim không tốt, dưới sự kích thích của lượng lớn nước lạnh sẽ làm tăng nhịp tim và tăng mức tiêu thụ oxy của tim, có thể gây ra các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim và đau thắt ngực.

3. Đợi khát mới uống nước: phá hủy thận

Khi cơ thể mất 1 - 2% lượng nước sẽ có cảm giác khát, lúc này nồng độ tạp chất trong nước tiểu tăng lên đe dọa sức khỏe của thận, dễ gây ra sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, ung thư hệ tiết niệu và các bệnh khác.

Cách uống nước lành mạnh:

1. Uống nước ấm buổi sáng

Cốc nước đầu tiên vào buổi sáng tốt cho sức khỏe nhất chính là nước ấm nhưng hãy nhớ nên đánh răng trước rồi mới uống nước. Vì sau cả đêm, dư lượng thức ăn còn sót lại trên răng sẽ được kết hợp với muối canxi trong nước bọt, kết tủa, về lâu về dài sẽ hình thành các mảng bám và vi khuẩn trên răng. Uống nước mà không đánh răng có thể dễ dàng đưa những vi khuẩn này vào cơ thể.

2. Đừng chờ khát mới uống

Uống nước cũng được chia thành uống nước chủ động và thụ động, rất nhiều người uống nước thụ động, chỉ khi cảm thấy khát mới uống nước, nhưng thiếu nước trong thời gian dài sẽ làm tăng độ nhớt của máu và gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Tốt nhất là mọi người nên chủ động uống nước, thỉnh thoảng nhấp 1,2 ngụm nước, chia nhiều lần trong ngày.

3. Ba cốc nước chính trong 1 ngày

- Thức dậy uống một ly nước: Sau một đêm ngủ, cơ thể con người đã bắt đầu thiếu nước, vì vậy mọi người có thể uống 100 ~ 250ml nước sau khi thức dậy, có thể giúp thận và gan giải độc và tăng cường chức năng tiêu hóa.

- Trước khi đi ngủ uống một cốc nước nhỏ: Uống nửa cốc nước khoảng 0,5 đến 1 giờ trước khi đi ngủ để giúp ngăn ngừa đột quỵ.

- Một ly nước nhỏ vào ban đêm: Tốt nhất là đặt một cốc nước cạnh giường. Nếu bạn thức dậy vào giữa đêm, có thể uống một ngụm nhỏ.

4. Uống ít nước đá

Theo các chuyên gia, nước có lợi cho sức khỏe trong mùa hè là nước ấm. Tốt nhất là uống ít hoặc không uống nước đá, đặc biệt là những người vừa tập thể dục hoặc lao động nặng. Sau khi tập thể dục, nhịp tim tăng cao, telangiectasia bị giãn, nếu ngay lập tức uống nước, đặc biệt là đồ uống lạnh, dễ gây tổn thương cho tim, lá lách và thận, thậm chí gây tử vong.