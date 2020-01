Uống ngay 3 loại nước này mỗi sáng để da trắng, dáng xinh lung linh đón Tết

Nước ép cà chua là một trong những loại nước hàng đầu có tác dụng làm đẹp da. Ảnh: huongnghiepaau. Nước ép cà chua ngăn ngừa hắc tố melanin, trị mụn, tăng cường độ ẩm, đàn hồi cho da. Chính vì thế mà nước ép cà chua đặc biệt thích hợp trong những ngày tiết trời khô, hanh. Ảnh: adiva. Bên cạnh đó, nước ép cà chua còn giúp chị em giảm cân hiệu quả và phù hợp với các mẹ bỉm sữa sau sinh. Ảnh: thanhnien. Nếu không thích vị của nước ép cà chua, bạn có thể uống nước mật ong chanh tươi để có được làn da đẹp, dáng xinh thỏa sức đi du xuân. Ảnh: baovegiadinhviet. Nước mật ong chanh tươi có tác dụng giúp chống lại sự oxy hóa, tăng cường miễn dịch giúp bạn trẻ trung và lưu giữ tuổi thanh xuân. Ảnh: charmlux. Với loại nước này, bạn nên uống trước khi ăn sáng từ 15 đến 30 phút sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Ảnh: kenhphunu. Ngoài nước ép cà chua và mật ong chanh tươi, bạn có thể uống nước cam để giúp da trắng, dáng xinh đón Tết. Ảnh: tieudung.Nước cam ép chứa nhiều vitamin C, canxi và chất xơ, giúp ngăn ngừa khỏi những dấu hiệu lão hóa sớm và bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Ảnh: tgdd. Do đó, để có da đẹp dáng xinh vui Tết, chị em hãy áp dụng ngay một ly nước cam mỗi ngày. Ảnh: tgdd.

