Ung thư buồng trứng khiến nữ diễn viên phim 18+ suýt chết

Asami Yuma sinh năm 1987, là một trong những diễn viên phim 18+ Nhật Bản nổi tiếng nhất những năm 2005-2009. Năm 2012, Asami bàng hoàng khi phát hiện mình bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3.

Vì mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 3, nữ diễn viên phim 18+ Asami Yuma đã phải cắt bỏ buồng trứng và dạ con để bảo toàn tính mạng. Yuma Asami từng trải qua những tháng ngày khó khăn chống lại căn bệnh ung thư buồng trứng. Cô buộc phải giã từ màn ảnh vào năm 2013, bất chấp cái tên Yuma Asami đang rất nổi tiếng trong làng phim nóng Nhật Bản. Theo một nguồn tin, cô đã phải cắt bỏ buồng trứng và dạ con để bảo toàn tính mạng. Ngoài ra, cô cũng được các bác sĩ yêu cầu điều trị vùng trực tràng và đặt hậu môn nhân tạo. Vì không muốn đặt hậu môn nhân tạo nên Asami yêu cầu tăng cường điều trị bằng xạ trị. Những đợt điều trị khiến sức khỏe Asami yếu hơn rất nhiều, tóc bị rụng, gương mặt nhợt nhạt và không giấu được sự đau khổ. Căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3 không chỉ lấy đi của Asami Yuma vẻ đẹp ngây thơ làm say đắm không biết bao nhiêu trái tim đàn ông, mà nó còn là nguyên nhân của hàng loạt thị phi bủa vây sau khi nữ diễn viên công khai bệnh tình. Nhiều người còn buông lời cay đắng cho rằng, ung thư chính là cái kết thích đáng dành cho một nữ diễn viên đóng phim người lớn như Asami Yuma. Hình ảnh tàn tạ đau khổ của Asami trong thời gian điều trị bệnh ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, dù cố gắng lạc quan hơn sau khi trải qua cơn bạo bệnh nhưng đôi khi Asami cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng bởi những lời cay nghiệt từ dân mạng. Cô từng rớt nước mắt chia sẻ: “Tôi biết không thể cầu xin mọi người thương cảm cho một diễn viên 18+ như tôi. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là hậu quả do việc đóng phim người lớn.” Ngôi sao người Nhật cho biết, quãng thời gian khó khăn điều trị bệnh, cô đã được mẹ ở bên động viên rất nhiều. Có lẽ nhờ vậy mà cô mới may mắn vượt qua cơn bạo bệnh. Đầu năm 2016, Yuma Asami cho biết cô đã hoàn toàn bình phục sau thời gian điều trị. Tuy nhiên, thay vì tái xuất màn ảnh, ngôi sao phim người lớn quyết định trở thành một ca sĩ. Ung thư buồng trứng là một căn bệnh nguy hiểm đối với chị em phụ nữ. Nó như một kẻ sát nhân thầm lặng với những triệu chứng không đặc thù, rất dễ bị nhầm lẫn sang bệnh lý khác. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm sẽ liên quan rất nhiều đến hiệu quả điều trị. Các giai đoạn của ung thư buồng trứng Bệnh ung thư buồng trứng chia làm 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 khối u còn nằm gọn bên trong buồng trứng hoặc ống dẫn trứng, chưa di căn ra bộ phận khác và đây cũng là giai đoạn đáp ứng điều trị tốt nhất. Theo các chuyên gia thì những người phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn này nếu tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị thì cơ hội sống trên 5 năm là 90%. Giai đoạn 1A: Ở giai đoạn này các tế bào ung thư đã hình thành, phát triển tạo khối u trong buồng trứng hoặc ống dẫn trứng. Tuy nhiên khối u vẫn nằm gọn trong vỏ bao, chưa xuất hiện tế bào ung thư ác tính, chưa xâm lấn và ăn sâu ra bề mặt ngoài của ống dẫn trứng hoặc buồng trứng. Chưa có dịch trong ổ bụng.

Giai đoạn 1B: Lúc này khối ung thư vẫn chưa phá vỏ, chưa xuất hiện tế bào ung thư ác tính nhưng khối u đã hình thành ở cả 2 buồng trứng hoặc ống dẫn trứng. Chưa có dịch trong ổ bụng.

Giai đoạn 1C: Xác định giai đoạn này khi khối u ở 2 giai đoạn trên đã xuất hiện tế bào ung thư ác tính phá vỡ vỏ, phát triển xâm lấn ra bên ngoài ống dẫn trứng, buồng trứng. Đã xuất hiện dịch trong ổ bụng.

Các triệu chứng ung thư buồng trứng giai đoạn sớm

Đầy bụng chướng hơi

Vị trí giải phẫu của buồng trứng nằm dưới dạ dày, ruột. Vì vậy khi khối u trong buồng trứng phát triển, nó sẽ tạo áp lực chèn ép sang làm cho bạn có cảm giác đầy bụng chướng hơi ngay cả khi ăn những bữa nhỏ. Tuy nhiên đây không phải triệu chứng thường gặp và rõ ràng của bệnh ung thư. Nếu bạn cảm thấy đầy bụng chướng hơi khó chịu trong thời gian dài thì hãy đi khám để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Táo bón

Khi khối u buồng trứng phát triển đến 1 kích thước nhất định sẽ chèn vào thành đại tràng, làm cản trở quá trình đưa phân ra ngoài của nhu động ruột. Phân ở lâu trong đại tràng sẽ bị tái hấp thu nước, phân cứng hơn gây triệu chứng táo bón.

Đi tiểu nhiều thường xuyên

Khối u buồng trứng phát triển chèn ép vào nhiều cơ quan xung quanh, trong đó có bàng quang. Khi đó bạn sẽ gặp những cơn buồn tiểu liên tục, tiểu nhiều lần trong giờ và không kiềm chế được cơn buồn tiểu. Trong giai đoạn tiến triển hơn có thể cảm thấy đau vùng bụng dưới.

Sụt cân, chán ăn

Sụt cân, chán ăn là triệu chứng của rất nhiều loại bệnh ung thư không chỉ riêng triệu chứng ung thư buồng trứng. Nguyên nhân là do khối u buồng trứng cần 1 nguồn dinh dưỡng từ cơ thể để phát triển liên tục. Vậy nên khi chị em phụ nữ giảm cân đột ngột mà không phải do ăn kiêng hay do vận động nhiều thì nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Mệt mỏi nhiều

Với guồng quay công việc bận rộn của cuộc sống hiện tại thì hầu như ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đó là dấu hiệu bất thường khi bạn luôn cảm thấy thiếu năng lượng, kiệt sức ngay cả khi nghỉ ngơi.

Đau vùng vùng thắt lưng

Triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn sang các bệnh lý thoái hóa, thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng của người già hoặc các chị em làm việc trong môi trường văn phòng. Ngoài ra triệu chứng còn gặp trong những ngày tiền kinh. Chị em hết sức lưu ý khi cảm thấy đau vùng thắt lưng ngoài chu kỳ kinh nguyệt, không phải do chấn thương hay do nguyên nhân thoái hóa… nên đi khám để ngoại trừ nguyên nhân ung thư các bạn nhé.

Đau vùng bụng dưới hoặc vùng xương chậu

Cùng với việc đau vùng thắt lưng thì đau vùng bụng dưới hoặc vùng xương chậu cũng là gợi ý để các bác sĩ nghĩ đến triệu chứng ung thư buồng trứng giai đoạn sớm. Nguyên nhân của nó là do tế bào ung thư ác tính đã bắt đầu phá vỡ vỏ, xâm lấn ra bên ngoài buồng trứng và ống dẫn trứng. Triệu chứng này khác với đau bụng do kinh nguyệt, cơn đau do kinh nguyệt thường chỉ xảy ra trong ngày đầu kỳ kinh. Vậy nên chị em hết sức lưu ý khi gặp cơn đau âm ỉ kéo dài liên tục trong thời gian dài nhé.

Chảy máu âm đạo bất thường

Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ được tính từ ngày xuất hiện đầu tiên đến ngày đầu của chu kỳ kinh tiếp theo và thường kéo dài 28-30 ngày, chu kỳ ngắn 25 – 27 ngày hoặc kéo dài 33 – 35 ngày cũng vẫn được coi là bình thường. Độ dài 1 chu kì thường là 3-5 ngày, kéo dài 7-10 ngày vẫn chấp nhận được nếu lượng kinh ra ít. Khi ra máu ở ngoài chu kỳ kinh trong thời gian dài hoặc ở những phụ nữ đã mãn kinh thì có thể nghi ngờ triệu chứng ung thư buồng trứng.