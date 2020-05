Ứa nước miếng món cá hói nướng lá lốt "nguyên thủy" cực hấp dẫn

Nhắc đến Quảng Ninh, những tín đồ đam mê ẩm thực không thể quên được những món hải sản hấp dẫn với cách chế biến dân dã. Một trong số đó là cá hói nướng "nguyên thủy" trên than hoa. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Cá hói rất ngon, nạc thịt. Món cá hói nướng nguyên con trên than hoa, hay còn gọi là cá nướng nguyên thủy là một trong những món hải sản hấp dẫn của Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Để chế biến món cá nướng phải chọn cá hói to, dày mình, chừng 3 lạng/con bởi cá hói có da dày, phần đầu đuôi, vây... đã chiếm khá nhiều. Nếu cá nhỏ, non thì thịt nhũn, nhạt. Cá hói được mổ làm sạch ruột nhưng lưu ý tránh làm vỡ mật cá sẽ gây đắng thịt. Cá được xiên hoặc bọc lá lốt đưa lên vỉ nướng, lật đều 2 mặt trên than hoa. Cá hói nướng có thể cháy xém da ở ngoài nhưng phần thịt bên trong không hề bị ảnh hưởng. Cá hói chín quyện mùi thơm lá lốt, thực sự kích thích vị giác của bạn. Cách thưởng thức món cá nướng nguyên thủy cũng đơn giản như cách chế biến. Gỡ lớp da cá, lộ ra phần thịt cá hói trắng ngần, dày, thơm nức, bốc khói nghi ngút chắc hẳn làm hài lòng bất cứ thực khách khó tính nào. Vị béo ngậy, thơm nức của cá hói kết hợp với mùi thơm của lá lốt, chấm với chút nước mắm ớt cay cay kèm chén rượu thật thú vị, thực khách sẽ khó lòng quên. Ngoài món nướng, cá hói còn được đem nấu lẩu vô cùng hấp dẫn. Đây cũng là món ngon từ cá hói dễ gây nghiện. Nguyên liệu: Cá hói, xương ống, cà chua, mẻ, rau sống, khế, hoa chuối, rau cần, nấm, hành răm, thì là, gia vị. Ninh xương ống làm nước dùng. Phi thơm hành, cho khế và cà chua vào. Mẻ hòa với ít nước lọc lấy nước cốt. Khi nước dùng xương đã được, vớt xương ống để riêng, cho cà chua, khế, mẻ và đầu cá hói vào đun sôi nhỏ lửa. Cá hói cắt khúc dày khoảng 2 - 3cm hoặc để nguyên con khía thịt 2 mặt. Uớp cá với bột canh, bột nêm, vài lát ớt. Bày nồi lẩu cá ra, giữa xếp cá, rau bên cạnh, đợi nước lẩu sôi thì thả cá vào. Khi ăn, nhúng kèm rau. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

