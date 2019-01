Tưởng vớ được vàng mười cô nàng vỡ mộng sau ngày đeo khăn voan

Tôi gặp Kyle khi mới 21 tuổi. Vào thời điểm đó, anh là một anh chàng hoàn hảo, với vẻ ngoài cuốn hút, tự tin cùng phong thái chững chạc. Ngay lập tức, tôi nhanh chóng bị cuốn hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, phải hơn một năm sau chúng tôi mới chính thức hẹn hò. Kyle tỏ ra vô cùng quan tâm và chiều chuộng khi bắt đầu mối quan hệ với tôi. Tại thời điểm đó, tôi ngỡ mình đang mơ khi gặp được một anh chàng hoàn hảo, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách. Sau 3 năm, chúng tôi chính thức kết hôn.



Vấn đề nảy sinh

Sau khi kết hôn không lâu, Kyle mở một cửa hàng nhỏ để khởi nghiệp nhằm hiện thực hóa ước mơ kinh doanh của bản thân. Vào thời điểm đó, tuy vẫn làm việc cho công ty nhưng tôi cũng có vị trí khá vững chãi cùng mức lương ổn định. Trái lại, do bỏ ngang việc để theo đuổi kinh doanh, tài chính của Kyle có phần khó khăn. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng của mình, Kyle đã mượn tôi một khoản không nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên anh đề cập chuyện này với tôi. Tuy vậy, do tin tưởng cũng như yêu chồng, tôi chẳng có lý do gì để từ chối anh ấy cả.

Mọi chuyện rắc rối đều bắt đầu từ việc Kyle sử dụng tiền của tôi. Để thuận tiện, tôi cho chồng mình mượn thẻ tín dụng mà chẳng hề nghi ngại gì. Thế nhưng, thay vì tiêu xài một cách thận trọng và chỉ dùng khi cần thiết, Kyle có vẻ khá thoải mái khi sử dụng số tiền không phải của mình. Ngoài việc chi tiêu cho công việc kinh doanh, anh còn dùng tiền của tôi thanh toán cho những vật dụng cá nhân như máy tính, điện thoại và lớn nhất là chiếc ô tô của anh ta.

Ảnh minh họa. Tôi nghĩ rằng sau khi việc kinh doanh thu được lợi nhuận, Kyle sẽ trả lại tất cả số tiền của tôi bởi anh đều nói là mượn. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng duy trì cửa hàng, tôi chẳng thấy anh đề cập gì tới vấn đề này. Dường như tất cả vốn đều do tôi bỏ ra nhưng lợi nhuận lại đều nằm lại ở chỗ Kyle. Thậm chí kể cả khi quyết định mua căn hộ mới để chuẩn bị sinh con, toàn bộ số tiền mua nhà đều là do tôi bỏ ra.



Những khúc mắc khó giải quyết

Không chỉ vấn đề tài chính gặp khó khăn, rất nhiều điều làm tôi mệt mỏi khi duy trì cuộc hôn nhân với Kyle. Nếu như trước đây anh là một người luôn quan tâm tới suy nghĩ và dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất thì giờ đây, tôi chẳng còn cảm nhận được chút tâm ý nào của anh. Tất cả những công việc nội trợ trong nhà đều do mình tôi đảm nhiệm. Thậm chí cả khi được nhờ, Kyle cũng tỏ ra khó chịu và chỉ làm đại khái cho xong. Rất nhiều lần tôi phải làm lại hoặc giải quyết hậu quả mà anh ta gây ra. Lâu dần, tôi đành tự làm mọi việc cho nhanh và cũng tránh mang bực bội vào người.

Tôi vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn bởi tình cảm hoàn toàn lấn át lý trí. Cho tới khi những người xung quanh cảnh báo về mối quan hệ này, tôi mới chú ý nhiều hơn. Đã từ lâu, tôi đánh mất vị thế của người chủ nhà mà thay vào đó, chỉ chăm chăm lao đầu vào nội trợ sau khi đi làm về. Kể cả ngày cuối tuần hay những dịp lễ tết, chỉ có Kyle tụ tập cùng bạn bè còn tôi lo toàn bộ những chuyện dọn dẹp, nội trợ hay sửa chữa căn nhà của mình. Tôi dành quá nhiều tâm trí và nỗ lực vào mối quan hệ này nhưng chẳng nhận lại là bao nhiêu.

Tìm kiếm lối thoát

Tôi đưa ra tối hậu thư cho Kyle phải thay đổi lối sống của anh ta và giải quyết những vấn đề mà cuộc hôn nhân đang gặp phải. Tuy vậy, sau 2 tháng yêu cầu, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Tôi chẳng thể thay đổi được gì mà chỉ cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn khi chuyện không được như ý.

Sau khi tư vấn một vài người bạn và gia đình, tôi quyết định dọn ra ở riêng. Chỉ sau khi thực hiện, tôi mới nhận ra đây là quyết định đúng đắn và đáng lẽ phải thực hiện từ lâu. Khi thoát ly được công việc nhà đồng thời bảo toàn được vấn đề tài chính của bản thân, tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và yêu đời hơn hẳn. Dù tương lai có ra sao, nếu Kyle không thay đổi, chắc chắn tôi sẽ chẳng chấp nhận quay về cùng anh ta.