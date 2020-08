Túi xách khẩu trang khổng lồ khiến tín đồ thời trang Thái Lan mê mẩn

Chiếc túi xách khẩu trang y tế khổng lồ có in dòng chữ như "STOP COVID 19, Quarantine & Social distancing" ngụ ý về việc thực hiện giãn cách xã hội để ngừa dịch bệnh. Thiết kế thời trang này có 2 màu đen, trắng với mức giá khoảng 16 USD. Chiếc túi được sáng tạo giống khẩu trang kháng khuẩn, gập đôi với phần khóa kéo. Chiếc túi khẩu trang lạ mắt nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ Thái Lan đã tìm mua để kết hợp cùng trang phục hàng ngày. Không chỉ thế, mẫu túi xách khẩu trang còn được các nhân viên y tế sử dụng khi đến cơ quan làm việc nhằm lan tỏa thông điệp tích cực cho xã hội. Không ít người hiện để lại bình luận trên fanpage của hãng, cho rằng thiết kế vừa mang tính thiết thực, vừa hợp mốt. Trước đó, chiếc túi hình khẩu trang y tế của một xưởng in vải nổi tiếng tại Indonesia cũng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội. Thiết kế này mang màu xanh dương đặc trưng và được gắn quai ở 2 đầu. Để giúp chiếc túi thêm sinh động hơn, họ cũng tạo 3 nếp gấp to ở mặt trước. Một cửa hàng thời trang ở Thái Lan có tên Farmrak cũng từng gây sốt khi thiết kế chiếc túi xách sầu riêng độc đáo giống từ vỏ đến múi. Chiếc túi độc đáo này được cộng đồng mạng nhận xét là nếu đặt cạnh quả sầu riêng thật sẽ khó phân biệt được. Với 3 kích cỡ khác nhau, chiếc túi này đang là mặt hàng được nhiều tín đồ yêu thích sầu riêng săn lùng ráo riết. Chiếc túi có giá từ 390 bath (gần 300 nghìn đồng) đến 990 bath (gần 750 nghìn đồng). Những khách hàng ở ngoài Thái Lan sẽ được áp dụng chính sách giao hàng online và chịu mức phí khoảng 354 bath, tuỳ thuộc vào trọng lượng bưu kiện. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

