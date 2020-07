Tự ý dùng an cung chữa đột quỵ, người đàn ông hôn mê

(Kiến Thức) - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị, đang điều trị cho nam bệnh nhân hôn mê do dùng an cung chữa đột quỵ. Bác sĩ cảnh báo, an cung không có tác dụng phòng đột quỵ, thậm chí có thể gây nguy hiểm tính mạng nếu dùng không đúng cách.

BSCK II Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, ngày 26/6, khoa tiếp nhận bệnh nhân L.V.L. (70 tuổi, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu ngày trong tình trạng bị hôn mê sau khi dùng an cung chữa đột quỵ.



Gia đình cho biết, trước đó 2 tuần, bệnh nhân bị ngã, sau đó choáng váng, chóng mặt. Vì nghĩ ông L. bị đột quỵ nên gia đình cho uống an cung ngưu hoàng hoàn để điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của ông không đỡ mà ngày càng nặng lên, đến ngày thứ 4 chuyển hôn mê. Khi vào viện, kết quả chụp cắt lớp phát hiện bệnh nhân chảy máu dưới màng cứng.

Bác sĩ cảnh báo tuyệt đối không tự ý cho người đột quỵ uống An cung ngưu hoàng hoàn hoặc uống loại thuốc này để dự phòng đột quỵ.

Theo BS Khiêm, chảy máu ở vị trí này thường là do chấn thương. Tuy nhiên do gia đình không biết, cho uống an cung nên gây chảy máu nặng nề hơn, dẫn tới hôn mê. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định lấy máu tụ, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Trong viên an cung ngưu hoàng hoàn có rất nhiều thành phần, bao gồm cả thành phần gây độc như asen, thạch tín. Nếu người dân sử dụng không đúng mục đích sẽ gây nguy hiểm khôn lường. Trong thực tế, bệnh viện đã gặp không ít trường hợp bị tai biến nặng lên do uống an cung làm tăng nguy cơ chảy máu.

BS Khiêm cũng nhấn mạnh, đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh an cung ngưu hoàng hoàn có tác dụng thực sự trong dự phòng hay điều trị đột quỵ dù theo quảng cáo, thuốc có thành phần làm tan các cục máu đông, có thể uống sau khi chụp cộng hưởng từ không phát hiện xuất huyết não.

Theo BS Khiêm, bất kỳ thuốc nào đưa vào cơ thể đều cần có sự kiểm soát của bác sĩ, không có thuốc nào là thần dược chữa được tất cả các bệnh hay là cứu tinh làm tỉnh người hôn mê hay chữa khỏi người bị liệt. Do đó, người dân cần lắng nghe ý kiến của người có chuyên môn.

GS.TS Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Hội Đội quỵ Việt Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, BV Trung ương Quân đội 108 cũng cảnh báo, tuyệt đối không tự ý cho người đột quỵ uống An cung ngưu hoàng hoàn hoặc uống loại thuốc này để dự phòng đột quỵ. Trong quá trình điều trị, GS. Thông cho biết đã từng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vì nhiễm độc thạch tín, thủy ngân sau khi uống An cung ngưu hoàng hoàn.

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng gặp nhiều bệnh nhân bị tai biến mạch máu não không qua khỏi, hoặc để lại di chứng nặng nề do uống An cung ngưu hoàng hoàn. TS Nguyễn Gia Bình-Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là những bệnh nhân bị xuất huyết não, được người nhà cho uống thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trước khi nhập viện. Hậu quả là máu chảy ồ ạt, bác sĩ cũng không thể cứu được người bệnh. Trường hợp cứu được thì di chứng để lại rất nặng nề.