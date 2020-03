Tử vong vì ăn ốc biển lạ: Nhận diện các loại ốc cực độc, ăn 1-2 con cũng chết

Trước đó, tối ngày 27/2, bà Võ Thị A. (44 tuổi) trú ở đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang mua ốc của một người dân địa phương đánh bắt ở các bãi rạn trong vịnh Nha Trang để luộc ăn. Hơn 20 phút sau đó, bà A. cùng 2 con (15 tuổi và 7 tuổi) có dấu hiệu bất thường về sức khỏe với các triệu chứng buồn nôn, chân tay tê, môi cứng…nên người thân đưa vào BVĐK tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do ngộ độc nặng nên sau 1 ngày nhập viện, bà Á. tử vong trong đêm 28/2; 2 người con may mắn thoát chết sau ca cấp cứu tích cực. Khi đưa 3 mẹ con đến cấp cứu, gia đình có mang theo những con ốc cực độc đã ăn. Đây là loại ốc bùn bóng (hay còn gọi là ốc răng cưa). Tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca tử vong do ăn ốc bùn bóng. Ốc này hình dáng giống với ốc hương đen, chứa độc tố Tetrodotoxin (một loại độc tố thần kinh cực mạnh). Tháng 12/2019, tại phường Vĩnh Trường (Nha Trang), chị N. (46 tuổi) cũng ăn ốc bùn bóng và tử vong sau khi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Loài ốc bùn bóng chứa độc tố kịch độc, có thể gây tử vong nếu ăn nhầm. Nguy hiểm hơn, độc của ốc này chưa có thuốc giải. Cụ thể, ốc răng cưa chứa tetrodotoxins, loại độc tố thần kinh gây liệt cơ hô hấp cực nhanh. Sau khi ngộ độc chừng 30 phút, nạn nhân sẽ có triệu chứng khó thở, liệt cơ hô hấp. Hàm lượng độc tố thay đổi theo trong từng con ốc, có con ốc chứa lượng độc rất lớn. Người có trọng lượng 50kg chỉ cần ăn 2-3 con là bị ngộ độc có thể dẫn đến thiệt mạng. Loài ốc này lại có hình dáng giống với ốc hương đen, thường sống ở đáy biển ven bờ Việt Nam. Ngoài ốc bùn bóng, Việt Nam còn có nhiều loại ốc lạ cực độc khác là nguyên nhân của các vụ ngộ độc như ốc mặt trăng (turban), ốc đụn (the top of shells), ốc tù và (trumpet shells), ốc hương Nhật Bản (ivory snails), ốc trám (oliva)... Trong hình là con ốc tù và. Độc tố trong các loài ốc mặt trăng, ốc đụn và ốc trám được xác định là Saxitoxin. Trong hình là loài ốc đụn cực độc. Ốc cối địa lý được Viện Hải dương học Nha Trang xếp vào danh mục: “Các loài hải sản độc hại gây chết người”. Ở Việt Nam, ốc cối địa lý thường có ở ven biển phía Nam, từ Đà Nẵng đến Kiên Giang và các hải đảo. Turbo chysostomus cũng là một loài ốc biển có tiền sử gây ngộ độc tại Việt Nam và một số nước khác. Ảnh: Internet. Video "Nguyên nhân 40 học sinh ngộ độc trà sữa". Nguồn: VTC Now.

