Tự tin xuống phố chơi Noel với những kiểu make up nổi bật này

Trang điểm trong veo kiểu Hàn Quốc

Phong cách trang điểm như không này có sự kết hợp với kiểu nền ướt sương của Hàn Quốc, trở thành kiểu trang điểm “Chok Chok” trong veo, tươi mát như một đóa hoa cúc trắng. Với sự hướng dẫn của chuyên gia trang điểm Ko Won Hye, người chuyên làm việc với các diễn viên, ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc, ai cũng có thể học cách trang điểm tự nhiên này. Ảnh minh họa: Internet Phong cách trang điểm này cũng chính là bí mật giúp các ngôi sao Hàn Quốc nhìn trẻ trung đến không đoán được độ tuổi và thanh lịch tự nhiên. Ảnh minh họa: Internet Cách trang điểm này bắt đầu với việc đắp mặt nạ trước khi ngủ vào đêm hôm trước, hoặc đắp một lớp mặt nạ ngủ dày trong 20 phút rồi lau đi. Tiếp theo, xịt khoáng để có tác dụng cấp nước tức thời, cân bằng pH, hạ nhiệt làn da, cố định phấn nền lâu phai. Xịt khoáng có tác dụng dàn trải độ ẩm đều đến tất cả khu vực trên khuôn mặt, giúp tăng độ căng mọng của làn da lên tối đa mà không sợ chảy phấn. Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn đã tán phấn contour/bronzer dọc theo xương gò má và quai hàm, vậy bạn sẽ không đánh phấn highlight và má hồng. Nếu bạn tô phấn highlight lên những điểm bắt sáng trên mặt (vùng chữ T và đỉnh xương gò má), vậy bạn sẽ bỏ qua bước contour và má hồng. Với cách này, bạn sẽ làm nổi bật ưu điểm của khuôn mặt một cách tự nhiên nhất. Nếu bạn bỏ qua bước 3 tạo khối, vậy hãy đánh má hồng để gương mặt bừng sáng lên nhẹ nhàng. Mỗi hình dạng khuôn mặt có vị trí và cách đánh phấn má hồng riêng. Ảnh minh họa: Internet Với kiểu trang điểm tự nhiên Chok Chok của Hàn Quốc, môi sẽ được tô một chút son ở lòng môi để tạo hiệu ứng làn môi căng mọng, chúm chím như nụ hoa đang bừng nở. Ảnh minh họa: Internet Make up ánh kim lung linh

Gam màu nhũ chủ đạo là bạc và xanh cobalt, hai gam màu quen thuộc, tinh tế và khi kết hợp với nhau sẽ cho hiệu ứng cực kỳ long lanh, mát mắt. Ảnh minh họa: Internet Thay vì chỉ dặm nhũ lên mí mắt, bạn hãy rải nhũ lên cả gò má một cách thật khéo léo để tăng tối đa sự lộng lẫy nhưng trông vẫn nhẹ nhàng, tinh tế. Ảnh minh họa: Internet Đi cùng với kiểu makeup nhũ lung linh này là lông mày được kẻ thật tự nhiên cùng đôi môi màu hồng cam bóng nhẹ. Kiểu makeup này chắc chắn sẽ phù hợp với rất nhiều cô nàng và không hề kén da một chút nào. Ảnh minh họa: Internet Make up với gam màu cam rực rỡ

Sắc cam không chỉ ấm áp, dễ thương mà còn hợp với tông da trắng vàng châu Á, diện lên sẽ sáng bừng cả khuôn mặt. Ảnh minh họa: Internet Trong vài năm trở lại đây, công thức trang điểm với tông màu rực rỡ này đã liên tục giữ vững ngôi vị hot trend, cứ đến Noel là lại được con gái châu Á thi nhau áp dụng. Ảnh minh họa: Internet Bạn hãy thử nghiệm công thức make up vô cùng mới lạ với mắt màu cam rực pha xanh biển kết hợp với môi và má màu cam hồng san hô. Ảnh minh họa: Internet .... cũng có lúc là cam nâu tinh tế và trưởng thành. Ảnh minh họa: Internet ... lúc lại là cam tươi. Ảnh minh họa: Internet Với kiểu make up này giáng sinh tới bạn đã có thể tự tin xuống phố một cách nổi bật. Ảnh minh họa: Internet

