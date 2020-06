Tự tin diện bikini với mẹo trị mụn lưng đơn giản từ thiên nhiên

Tình trạng mụn ở lưng xuất hiện nhiều hơn khi thời tiết trở nên nóng nực, oi bức. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mụn lưng như thay đổi nội tiết tố, do mồ hôi tiết ra, do chế độ sinh hoạt,... dù không nguy hiểm nhưng chúng gây mất thẩm mĩ cũng như ngứa ngáy khó chịu. Tuy nhiên có thể khắc phục tình trạng mụn bằng cách cực đơn giản tại nhà bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên giá rẻ, dễ tìm. 1. Cà chua: Trong cà chua chứa một lượng lớn vitamin C giúp làm sạch, se khít lỗ chân không. Bên cạnh đó những thành phần trong cà chua giúp tẩy tế bào chết, trị mụn thâm ở lưng rất hiệu quả. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn hãy cắt đôi quả cà chua chín, chà lên vùng bị mụn, để yên sau 15 phút rồi rửa sạch bằng nước. Thực hiện 2 lần/tuần để đạt hiệu quả như mong muốn. 2. Lá bạc hà:

Lá bạc hà có tác dụng có đặc tính chống viêm, giảm sưng tấy do mụn, bảo vệ làn da. Để trị mụn ở lưng, bạn lấy một nắm lá bạc hà rửa sạch, giã lấy nước cốt rồi xoa nhẹ lên phần mụn ở lưng. Giữ yên 10 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch. Nên thực hiện 2 lần/tuần. 3. Lòng trắng trứng gà:

Trong lòng trắng trứng có chứa nhiều thành phần protein, collagen, vitamin A và vitamin B có tác dụng chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa da, đồng thời cải thiện màu da do bị thâm bị mụn. Vì vậy rất được ưa chuộng để sử dụng làm mặt nạ dưỡng da trị mụn thâm. Tách trứng gà lấy nguyên lòng trắng, trộn với 1 thìa mật ong, 1/2 thìa nước chanh nguyên chất. Xoa nhẹ hỗn hợp lên vùng da bị mụn, để yên khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2-3 lần 1 tuần để đạt hiệu quả. 4. Sữa chua: Trong sữa chua rất giàu men vi sinh, có thể làm giảm viêm và điều trị mụn cực hiểu quả. Cách sử dụng sữa chua làm mặt nạ rất đơn giản, dùng sữa chua không đường, matxa nhẹ nhàng lên vùng lưng bị mụn, để từ 15 đến 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Hãy thực hiện biện pháp này hàng ngày, hoặc bổ sung thêm sữa chua vào khẩu phần ăn để đạt hiệu quả như mong muốn. 5. Bột nghệ:

Thành phần chính của bột nghệ là hợp chất curcumin với đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Rất thích hợp để trị mụn và loại bỏ những vết thâm. Lấy 2 muỗng bột nghệ pha với nước thành hỗn hợp sệt, xoa nhẹ nhàng lên vùng da mụn ở lưng, giữ yên trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Nên áp dụng hàng ngày để đạt hiệu quả cao nhất.



*Những lưu ý khi thực hiện trị mụn lưng tại nhà: - Tắm lại bằng nước sạch trước và sau khi sử dụng những nguyên liệu trên làm mặt nạ trị mụn.



- Tẩy da chết cho vùng lưng, vệ sinh sạch sẽ để lỗ chân lông được thông thoáng, không gây mụn. - Mặc trang phục thoải mái, mềm mại để không gây kích ứng da mùa nóng.



- Bổ sung vào thực đơn hàng ngày của bạn thật nhiều rau xanh và hoa quả tươi, ngũ cốc dạng hạt cũng như thịt nạc. Đặc biệt quan tâm đến thực phẩm giàu vitamin A và D vì chúng rất tốt cho vấn đề mụn lưng. Mời quý độc giả theo dõi video Mẹo trị mụn hiệu quả

