Tú Anh mặc đẹp như nữ thần, fans vẫn chỉ ra 1 điểm xấu xí

Mới đây, bộ ba nhan sắc Khánh Linh, Angela Phương Trinh, Á hâu Tú Anh có dịp xuất hiện cùng nhau trong clip mang tên Tuyệt Tác Làn Da Nữ Thần. Dù là video quảng cáo từ một thương hiệu mỹ phẩm song cả ba người đẹp đã mang đến “đại tiệc visual” đúng chuẩn, khiến người xem không thể rời mắt trong từng khung hình. “Đọ sắc” cùng những mỹ nhân đình đám, dù đã là mẹ một con nhưng nhan sắc Á hậu Tú Anh không vì thế mà lép vế. Ở bất kỳ góc chụp nào, người đẹp Hà Thành đều toát lên vẻ tươi trẻ, quyến rũ. Một trong những điểm nhấn của video là cảnh quay dưới nước, ba "nữ thần nhan sắc" sexy, nóng bỏng dễ dàng đốn gục người xem. Không cần trang điểm cầu kỳ, nàng hậu vẫn toát lên thần thái. Khoác lên mình bộ đầm trắng, Tú Anh mang tới vẻ đẹp thoát tục. Ở một set hình khác, cô mặc bộ đầm lụa vàng quyền lực. Chi tiết xẻ tà cao tít tắp giúp bà mẹ một con khoe đôi chân dài miên man, mịn đẹp không tì vết. Thiết kế cúp ngực giúp Tú Anh khoe trọn bờ vai mềm mại. Mặc đẹp như nữ thần, thần thái đỉnh cao là vậy song Tú Anh lại bị soi 1 điểm không mấy đẹp mắt. Cụ thể, nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra do đi giày quá cao, bàn chân Tú Anh gập về phía trước, ngón chân co quắp, xỉn màu xấu xí. Nhiều người còn cho rằng cô khá xơ xài trong chăm sóc móng, khiến vẻ ngoài bớt đi vẻ hoàn hảo. Một số fans thì hài hước suy đoán chắc do “chưa kịp làm móng thì bắt đi chụp hình”. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

