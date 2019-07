Trước tin đồn giải nghệ, Hòa Minzy đã 'lột xác' thế nào trong ăn mặc?

Chiều 29/7, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện thông tin Hòa Minzy tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lên tiếng cho biết điều này không đúng, hành động rao bán túi xách hàng hiệu của cô đã khiến công chúng hiểu lầm. Trước đây, 9X từng góp mặt trong danh sách những "ngôi sao thảm họa". Trang phục cô chọn thường kém tinh tế về màu sắc, cùng chi tiết đính kết và đường cắt may rườm rà. Sau đó, Hoà Minzy hiểu rõ khuyết điểm của bản thân nên bắt đầu "lột xác" với phong cách thời trang quyến rũ, sành điệu. Cô chăm chỉ luyện tập thể dục để sở hữu vóc dáng thon gọn hơn. Những trang phục nữ ca sĩ diện đều hợp mốt, cùng các món đồ hàng hiệu đắt tiền. Phong cách của giọng ca Rời bỏ trở nên phóng khoáng, năng động hơn qua những trang phục mang đậm tinh thần sporty. Cô kết hợp áo thun trắng với quần jeans ống suông giúp che khuyết điểm đôi chân và nhấn nhá bằng sneakers sắc đỏ nổi bật. Nữ ca sĩ khoẻ khoắn với set đồ thể thao tông đen in logo của Adidas cùng sneakers trắng năng động. Sự khoẻ khắn, trẻ trung đến từ việc lựa chọn những mẫu quần shorts, áo crop top phù hợp với thời tiết oi bức của mùa hè. Tuy nhiên, Hòa Minzy luôn kết hợp nhiều phụ kiện hàng hiệu đắt tiền trên mỗi set đồ. Vẫn là trang phục màu sắc, nhưng Hòa Minzy biết cách tiết chế hơn khi kết hợp phụ kiện tông màu trung tính. Nữ ca sĩ sành điệu với những trang phục, phụ kiện hợp mốt. Sự đồng điệu màu sắc giữa họa tiết trên áo thun và túi xách trở thành điểm nổi bật của set đồ. Sự cập nhật xu hướng, tiết chế bản thân đã giúp 9X thoát khỏi mác thảm họa. Trẻ trung, năng động chính là phong cách thời trang hiện tại của cô. Người đẹp cá tính trong những bộ cánh tông đen tinh tế. Cô ưa chuộng kiểu dáng áo thun in logo thương hiệu để thể hiện vẻ sành điệu của bản thân. Thiết kế của Givenchy có giá khoảng 570 USD. Đôi lúc, Hoà Minzy trở nên nữ tính, thanh lịch với những set đồ phom dáng đơn giản cùng tông màu nhã nhặn như chiếc váy xòe kiểu trench coat. Những mẫu váy xuyên thấu nhẹ nhàng, thêu họa tiết được Hòa Minzy ưa chuộng khi tham dự các sự kiện thảm đỏ. Cô đã biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Hiểu rõ ưu điểm về hình thể, Hòa Minzy cũng chuộng kiểu váy ôm sát khoe đường cong nóng bỏng và đôi chân thon thả. Ca khúc Chỉ là tình cờ là sản phẩm mới nhất của Hòa Minzy. Bài hát được khán giả đánh giá cao bởi ca từ đẹp và giai điệu buồn man mác.

Chiều 29/7, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện thông tin Hòa Minzy tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lên tiếng cho biết điều này không đúng, hành động rao bán túi xách hàng hiệu của cô đã khiến công chúng hiểu lầm. Trước đây, 9X từng góp mặt trong danh sách những "ngôi sao thảm họa". Trang phục cô chọn thường kém tinh tế về màu sắc, cùng chi tiết đính kết và đường cắt may rườm rà. Sau đó, Hoà Minzy hiểu rõ khuyết điểm của bản thân nên bắt đầu "lột xác" với phong cách thời trang quyến rũ, sành điệu. Cô chăm chỉ luyện tập thể dục để sở hữu vóc dáng thon gọn hơn. Những trang phục nữ ca sĩ diện đều hợp mốt, cùng các món đồ hàng hiệu đắt tiền. Phong cách của giọng ca Rời bỏ trở nên phóng khoáng, năng động hơn qua những trang phục mang đậm tinh thần sporty. Cô kết hợp áo thun trắng với quần jeans ống suông giúp che khuyết điểm đôi chân và nhấn nhá bằng sneakers sắc đỏ nổi bật. Nữ ca sĩ khoẻ khoắn với set đồ thể thao tông đen in logo của Adidas cùng sneakers trắng năng động. Sự khoẻ khắn, trẻ trung đến từ việc lựa chọn những mẫu quần shorts, áo crop top phù hợp với thời tiết oi bức của mùa hè. Tuy nhiên, Hòa Minzy luôn kết hợp nhiều phụ kiện hàng hiệu đắt tiền trên mỗi set đồ. Vẫn là trang phục màu sắc, nhưng Hòa Minzy biết cách tiết chế hơn khi kết hợp phụ kiện tông màu trung tính. Nữ ca sĩ sành điệu với những trang phục, phụ kiện hợp mốt. Sự đồng điệu màu sắc giữa họa tiết trên áo thun và túi xách trở thành điểm nổi bật của set đồ. Sự cập nhật xu hướng, tiết chế bản thân đã giúp 9X thoát khỏi mác thảm họa. Trẻ trung, năng động chính là phong cách thời trang hiện tại của cô. Người đẹp cá tính trong những bộ cánh tông đen tinh tế. Cô ưa chuộng kiểu dáng áo thun in logo thương hiệu để thể hiện vẻ sành điệu của bản thân. Thiết kế của Givenchy có giá khoảng 570 USD. Đôi lúc, Hoà Minzy trở nên nữ tính, thanh lịch với những set đồ phom dáng đơn giản cùng tông màu nhã nhặn như chiếc váy xòe kiểu trench coat. Những mẫu váy xuyên thấu nhẹ nhàng, thêu họa tiết được Hòa Minzy ưa chuộng khi tham dự các sự kiện thảm đỏ. Cô đã biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Hiểu rõ ưu điểm về hình thể, Hòa Minzy cũng chuộng kiểu váy ôm sát khoe đường cong nóng bỏng và đôi chân thon thả. Ca khúc Chỉ là tình cờ là sản phẩm mới nhất của Hòa Minzy. Bài hát được khán giả đánh giá cao bởi ca từ đẹp và giai điệu buồn man mác.