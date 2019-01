Trước Tết cần làm ngay 5 điều này để giảm cân khoa học, hiệu quả

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Một số người vẫn quan niệm sai lầm rằng để giảm cân thì nên ăn ít bữa đi, thực tế không phải như vậy, cả 3 bữa ăn sáng, trưa, tối đều rất quan trọng và cần thiết. Trong đó, bữa sáng là quan trọng nhất, cung cấp dinh dưỡng, năng lượng làm việc trong một ngày.

Chính vì thế, dù đang thực hiện kế hoạch giảm cân thì cũng không nên bỏ bữa nào, mà thay vào đó nên đưa ra cho mình một kế hoạch dinh dưỡng, cung cấp lượng thức ăn cho từng bữa sao cho phù hợp nhất với cơ thể của mình.

Khi định lượng khẩu phẩn ăn, nên giảm từ từ lượng thức ăn để cơ thể làm quen dần với lượng thức ăn ít hơn, giúp ăn ít hơn nhưng không có cảm giác đói bụng. Có thể bổ sung vào khẩu phẩn ăn hàng ngày nhiều rau hơn và giảm hàm lượng chất béo xuống. Vì trong rau có nhiều chất xơ, vitamin hỗ trợ hiệu quả cho kế hoạch giảm cân.

Ăn chậm và nhai thật kỹ

Ăn chậm và nhai thật kỹ cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả. Ảnh minh họa

Do phải mất 15 – 20 phút thì tín hiệu cho biết no hay chưa mới truyền đến hệ thần kinh não bộ. Vì thế, khi ăn chậm và nhai kĩ, sẽ cảm thấy no nhanh hơn. Điều này sẽ giúp kiểm soát và hạn chế được lượng thức ăn đưa vào cơ thể, hơn nữa việc nhai kỹ còn có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa, dạ dày sẽ không phải co bóp thức ăn nhiều như trước và chất dinh dưỡng cũng dễ dàng được hấp thụ qua thành ruột. Hãy tập cho mình thói quen ăn chậm, nhai kỹ để kiểm soát tốt lượng thức ăn hàng ngày.



Uống đủ nước

Một lời khuyên nữa cho kế hoạch giảm cân đạt được hiệu quả nhanh chóng là bạn nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày và uống trước mỗi bữa ăn một cốc nước. Việc uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn là cách kiềm chế cơn đói, khiến cơ thể không có cảm giác đói như trước nữa, thay vào đó là cảm giác đầy bụng, vào bữa ăn sẽ ăn ít đi. Việc ăn ít cơm, sẽ hạn chế hàm lượng tinh bột chứa nhiều đường vào trong cơ thể. Cách này rất đơn giản và dễ thực hiện, uống nước trước khi ăn còn giúp rửa ruột rất hiệu quả.

Cũng có thể làm cho mình một cốc nước ép cà chua hay nước ép hoa quả, những loại nước này không những giúp cơ thể thon gọn hơn mà còn đem lại một làn da sáng, mịnh màng hơn. Nên nói không với các loại nước ngọt và nước đóng chai, nước có gas vì chúng sẽ khiến cho quá trình kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.