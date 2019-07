Trông trẻ ra 10 tuổi nhờ chăm ăn những thực phẩm ngừa lão hóa này

Đừng quá phụ thuộc vào các loại kem chống lão hóa, thay vào đó hãy chú tâm tới các thực phẩm ngừa lão hóa bạn ăn hàng ngày. Có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thực phẩm là yếu tố chính giúp ngăn ngừa lão hóa làn da. Chocolate đen chứa hợp chất flavanol có tác dụng như chất chống oxy hóa. Chất này tồn tại trong các loại trái cây, rau củ và được đánh giá tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, chất flavonol trong chocolate rất tốt cho não, đồng thời có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và cung cấp một loạt các lợi ích cho da. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và có nhiều polyphenol hơn bất cứ thứ gì khác. Những polyphenol này có thể bảo vệ collagen trong cơ thể, từ đó giúp đẩy lùi hoặc ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa. Cà phê: Theo một số nghiên cứu mới nhất của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, các hợp chất hoạt tính sinh học trong cà phê có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi những khối u ác tính. Hãy sẵn sàng để làn da mịn màng hơn, cùng với việc nhâm nhi cà phê mỗi sáng. Quả bơ không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn được khoa học chứng minh có lợi cho sức khỏe. Bơ có chất béo polyhydroxylated, vốn không chỉ giúp phục hồi làn da bị hư tổn mà còn bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời và các tác nhân gây hại khác từ môi trường. Cà chua: Một số nghiên cứu cho thấy lycopene có trong cà chua giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV. Ăn thực phẩm giàu lycopene trong thời gian dài và liên tục, bạn sẽ thấy các nếp nhăn giảm. Do đó, cà chua chính là thực phẩm giúp bạn trông trẻ hơn rất nhiều. Rau củ quả: Ăn nhiều rau xanh cũng giúp bạn ngăn ngừa nếp nhăn. Vì có hàm lượng Beta Carotene cao, rau xanh ó thể ngăn chặn các gốc tự do và tác hại của bức xạ mặt trời, giúp làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Nước hầm xương giải phóng một loạt các chất dinh dưỡng có lợi, bao gồm collagen. Collagen rất hữu ích cho xương, da và cơ bắp của bạn. Sử dụng nước hầm xương để nấu các món canh hay súp vừa thơm ngon, vừa giúp làn da của bạn săn chắc hơn, mịn màng hơn và ít nếp nhăn hơn. Dầu ô liu thêm nguyên chất không chỉ có thể giúp ngăn ngừa các bệnh thông thường, giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim, mà còn có thể giúp bạn trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Tất cả là nhờ tác dụng chống viêm của nó. Dầu ô liu nguyên chất có tác dụng cung cấp một lớp bảo vệ, giúp làn da bạn ít bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Quả việt quất chứa đầy các vitamin lành mạnh có tác dụng kỳ diệu cho làn da của bạn. Nếu bạn đang tìm cách làm đều màu da, làm sáng nó và thậm chí giúp nó trông mịn màng hơn, hãy ăn một nắm quả việt quất mỗi ngày. Chúng có nhiều chất chống oxy hóa chống lại tổn thương gốc tự do, đồng thời làm sáng và làm mờ vết thâm. Cá hồi: Da khô là một lý do khiến bạn trông già hơn. Do đó, bạn nên lựa chọn những thực phẩm giúp tăng cường độ ẩm cho làn da như là cá. Đặc biệt, cá hồi và các loại cá giàu omega-3 là những thực phẩm chống lão hóa tốt. Việc lựa chọn chế độ ăn uống, tập thể dục và thói quen sinh hoạt tốt sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn so với tuổi thật. Những loại thực phẩm bạn ăn hàng ngày, những loại hoa quả rau củ khác nhau sẽ mang đến những tác dụng bất ngờ với làn da của bạn trong hiện tại và tương lai. Ảnh: FES. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

