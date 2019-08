Trời mát, ngon đã miệng với loạt món nhậu lai dai hấp dẫn từ chân gà

Chân gà nướng: Có tên trong bản đồ ăn vặt từ rất lâu về trước, chân gà nướng xứng đáng được coi là "anh cả" trong gia đình các món ăn từ chân gà. Dù nướng sa tế, mật ong, hay muối ớt, món ăn đều gây ấn tượng bởi màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon khó cưỡng. Những ngày mát trời thế này, cảm giác ngồi bên bếp than hồng nghe tiếng xèo xèo của chân gà nướng cùng mùi thơm tỏa ra, thú vị không kém việc thưởng thức. Từng chiếc chân với phần da dai giòn, thịt và gân bên trong chín tới rất vừa vặn, chấm với nước chấm mằn mặn chua cay có mùi quất sẽ làm cho dạ dày của bạn ấm nóng lên vì thích thú.Chân gà rang muối: Thoạt nhìn, chiếc chân gà rang muối trông "ú nu" bởi lớp bột muối trắng tinh phủ trên vỏ ngoài vàng ruộm, hấp dẫn vô cùng. Nhắc đến chân gà rang muối ngon ở Hà Nội, khó có thể bỏ qua phố Hàng Thùng nổi tiếng. Ngoài ra thì chân gà rang muối ở Quán 20 Hai Bà Trưng, hay chân gà rang muối hải sản An Viên cũng là những địa điểm được chú ý. Chân gà chiên mắm: Đậm đà hơn chân gà rang muối cả về màu sắc lẫn mùi vị là món chân gà chiên mắm trứ danh. Vẫn là những chiếc chân gà to ngon tươi sạch ấy, sau khi chiên được đem đảo qua với thứ nước mắm mặn ngọt thơm lừng. Lớp mắm áo đều phía bên ngoài, bóng bẩy bắt mắt, thêm cảm giác giòn giòn beo béo khi nhai có thể làm bạn ăn hoài mà không chán. Ngoài Hàng Thùng thì bạn cũng có thể thử chân và cánh gà chiên mắm ở Pop quán Phố Huế hoặc gọi qua các shop bán đồ ăn vặt online. Chân gà ngâm sả tắc là món ăn được nhiều người ưa thích, đặc biệt là các quý ông và các tín đồ của những món ăn vặt hấp dẫn. Khi được thưởng thức những chân gà trắng muốt, giòn sần sật, thơm nức mũi hương sả, tắc, ớt và vị chua cay mặn ngọt hòa quyện đậm đà quả thực khiến cho người ta phải nhớ mãi. Món chân gà này có mùi thơm đặc trưng của nước mắm, hương vị tự nhiên từ sả, chút cay nống của gừng, hạt tiêu, tỏi, ớt và chút thanh thanh mát mát của quất. Bạn có thể đặt mua món ăn vặt này trên các shop đồ ăn online hoặc một số cửa hàng thực phẩm. Chân gà sấu mắm chua ngọt có thể coi là phiên bản cập nhật mùa hè của món chân gà sả tắc nức tiếng. Sấu vào mùa dày mình, gọt rửa sạch, ngâm cho thật ngấm thứ mắm chua ngọt thơm thơm mằn mặn. Đi kèm thứ chân gà lai rai "chấm mút" thần thánh, cực hợp để "gặm nhấm" xem phim những ngày mưa. Chẳng những thế, sấu ngấm vị đậm đà lại giòn giòn nên ngoài ăn vặt, bạn có thể ăn cùng cơm lại càng ngon mà không ngán. Bạn có thể mua món ăn cực thú vị này qua một vài shop bán đồ ăn vặt online. Ảnh: Internet. Video "Chuẩn bị bữa ăn vặt nhanh chóng, đơn giản". Nguồn: VTC.

Chân gà nướng: Có tên trong bản đồ ăn vặt từ rất lâu về trước, chân gà nướng xứng đáng được coi là "anh cả" trong gia đình các món ăn từ chân gà. Dù nướng sa tế, mật ong, hay muối ớt, món ăn đều gây ấn tượng bởi màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon khó cưỡng. Những ngày mát trời thế này, cảm giác ngồi bên bếp than hồng nghe tiếng xèo xèo của chân gà nướng cùng mùi thơm tỏa ra, thú vị không kém việc thưởng thức. Từng chiếc chân với phần da dai giòn, thịt và gân bên trong chín tới rất vừa vặn, chấm với nước chấm mằn mặn chua cay có mùi quất sẽ làm cho dạ dày của bạn ấm nóng lên vì thích thú. Chân gà rang muối : Thoạt nhìn, chiếc chân gà rang muối trông "ú nu" bởi lớp bột muối trắng tinh phủ trên vỏ ngoài vàng ruộm, hấp dẫn vô cùng. Nhắc đến chân gà rang muối ngon ở Hà Nội, khó có thể bỏ qua phố Hàng Thùng nổi tiếng. Ngoài ra thì chân gà rang muối ở Quán 20 Hai Bà Trưng, hay chân gà rang muối hải sản An Viên cũng là những địa điểm được chú ý. Chân gà chiên mắm: Đậm đà hơn chân gà rang muối cả về màu sắc lẫn mùi vị là món chân gà chiên mắm trứ danh. Vẫn là những chiếc chân gà to ngon tươi sạch ấy, sau khi chiên được đem đảo qua với thứ nước mắm mặn ngọt thơm lừng. Lớp mắm áo đều phía bên ngoài, bóng bẩy bắt mắt, thêm cảm giác giòn giòn beo béo khi nhai có thể làm bạn ăn hoài mà không chán. Ngoài Hàng Thùng thì bạn cũng có thể thử chân và cánh gà chiên mắm ở Pop quán Phố Huế hoặc gọi qua các shop bán đồ ăn vặt online. Chân gà ngâm sả tắc là món ăn được nhiều người ưa thích, đặc biệt là các quý ông và các tín đồ của những món ăn vặt hấp dẫn. Khi được thưởng thức những chân gà trắng muốt, giòn sần sật, thơm nức mũi hương sả, tắc, ớt và vị chua cay mặn ngọt hòa quyện đậm đà quả thực khiến cho người ta phải nhớ mãi. Món chân gà này có mùi thơm đặc trưng của nước mắm, hương vị tự nhiên từ sả, chút cay nống của gừng, hạt tiêu, tỏi, ớt và chút thanh thanh mát mát của quất. Bạn có thể đặt mua món ăn vặt này trên các shop đồ ăn online hoặc một số cửa hàng thực phẩm. Chân gà sấu mắm chua ngọt có thể coi là phiên bản cập nhật mùa hè của món chân gà sả tắc nức tiếng. Sấu vào mùa dày mình, gọt rửa sạch, ngâm cho thật ngấm thứ mắm chua ngọt thơm thơm mằn mặn. Đi kèm thứ chân gà lai rai "chấm mút" thần thánh, cực hợp để "gặm nhấm" xem phim những ngày mưa. Chẳng những thế, sấu ngấm vị đậm đà lại giòn giòn nên ngoài ăn vặt, bạn có thể ăn cùng cơm lại càng ngon mà không ngán. Bạn có thể mua món ăn cực thú vị này qua một vài shop bán đồ ăn vặt online. Ảnh: Internet. Video "Chuẩn bị bữa ăn vặt nhanh chóng, đơn giản". Nguồn: VTC.