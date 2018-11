Trợ lý đẹp trai qua mặt giám đốc cặp với ... sếp bà

Công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng gia dụng do tôi làm giám đốc đang ăn nên làm ra, thì cô trợ lí đã trung tuổi bất ngờ đưa đơn xin nghỉ việc để cùng chồng con chuyển vào một tỉnh phía Nam. Tiếc cô nhân viên biết việc, năng nổ hết lòng cống hiến cho công ty, nhưng chẳng có lí do gì để giữ cô lại nên tôi đành chấp nhận. Giám đốc không thể hoàn thành trách nhiệm của mình nếu thiếu trợ lí giúp việc, vì vậy tôi phải cho đăng ngay tin tuyển nhười mới. Thật may mắn chỉ sau chưa đầy 1 tuần tôi đã có nhân viên ưng ý. Cậu trợ lí mới của tôi tên là Tân, có bằng thạc sĩ kinh tế, trình độ tiếng Anh rất tốt do có nhiều năm học tập ở nước ngoài. Tân 28 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai tới mức tôi hơi nghi ngờ khi cậu cho biết chưa hề yêu ai do mãi đầu tư công sức, thời gian cho việc chinh phục kiến thức! Tuy vậy Tân nhanh chóng làm cho tôi tin bởi ngoài những giờ túc trực tại văn phòng công ty, bất cứ lúc nào tôi cần Tân đều có mặt và luôn sẵn sàng tháp tùng giám đốc đi công tác mà không đắn đo, thu xếp như những người bận bịu gia đình riêng hay bạn gái khác.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tân như mang thêm lộc đến cho công ty khi đối tác nào cũng hài lòng, vui vẻ kí hợp đồng mỗi lần Tân trình bày kế hoạch, dự án khả thi của mình cho họ duyệt. Làm trợ lí cho tôi đã ngót năm nhưng Tân vẫn giữ ý lắm, mấy lần nhân sinh nhật của vợ, của hai đứa con nhỏ đang còn học cấp II của tôi Tân luôn khéo léo từ chối khi tôi có lời mời cùng dự, mặc dù Tân lịch sự chuẩn bị quà tặng chu đáo, cẩn thận.

Thực lòng tôi quí mến Tân, muốn quan hệ của tôi và Tân gần gũi như anh em trong nhà, bởi ở thành phố này vợ, chồng tôi cũng không có họ hàng gì, vì bố, mẹ đôi bên đều sống tại quê. Tôi cũng biết Tân thiếu tình cảm khi Tân còn ở nhà thuê, ăn cơm quán và sớm tối đi về có một mình...

Việc công, việc tư đang thuận buồm, xuôi gió thì gia đình tôi gặp chuyện khi không may mẹ vợ tôi bị ốm khá nặng. Vợ tôi phải nghỉ dài ngày về với mẹ, mọi việc chăm sóc con, lo ăn, lo học cho chúng dồn lên vai tôi, trong lúc tôi không thể vắng mặc ở công ty được. Đang lúng túng như gà mắc tóc thì Tân tình nguyện thay tôi chỉ bảo đứa con gái lớn của tôi đang học lớp 6 lo cơm nước cho em trai mới vào lớp 4, Tân còn bỏ thời gian kèm cho các cháu học hành. Trời thương cho mẹ vợ tôi sớm khỏi bệnh, để đến lúc vợ trở về nhà em vô cùng cảm động khi biết nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình, chân thành của cậu trợ lí trẻ mà gia đình tôi không gặp khó khăn gì khi em đi vắng! Tôi thật vui khi vợ chủ động tha thiết mời cậu trợ lí giỏi giang của tôi dự bữa cơm thân mật vừa là mừng cho mẹ vợ tôi khỏi bệnh, vừa là để tình cảm giữa chúng tôi và cậu trai thêm gần gũi, gắn bó. Tân không còn quá giữ ý nữa mà nhanh chóng coi vợ, chồng và các con tôi như người thân của cậu.

Không biết ngoài lương thưởng của công ty Tân có thêm nguồn thu nhập nào khác mà sau 3 năm làm việc dưới quyền tôi Tân đã đủ tiền mua căn hộ chung cư, tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng như lời Tân khoe là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Tiếp đến là Tân thay chiếc xe máy cùa mình bằng chiếc ôtô 4 chỗ mặc dù đã qua xử dụng nhưng tôi biết xe đó không hề rẻ chút nào. Chuyện trợ lí trẻ, đẹp trai lại là chỗ thân thiết với gia đình tôi có cuộc sống tốt lành, đủ đầy không có lí gì để không mừng cho cậu ta và tôi cũng nhanh chóng cho qua vì tính tôi không hay tò mò vào đời tư của người khác.

Vậy mà thật buồn vì tôi không thể giữ được bình tĩnh khi buộc phải lớn tiếng can thiệp chuyện tình cảm riêng tư của cậu trợ lí, đó là hôm tôi về muộn vì phải tiếp đối tác mà không cần cậu giúp việc bên cạnh...

Tôi chết đứng, choáng váng vì trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi, cậu trợ lí đẹp trai đang âu yếm với...sếp bà, như lời cậu hay kính trọng gọi vợ tôi mỗi lần cậu ghé. Nghi ngờ, lo lắng tôi kiểm tra quyển sổ tiết kiệm bấy lâu nay tôi để vợ đứng tên phòng khi cấp bách, thấy khuyết một số tiền lớn. Vậy là tôi hiểu cậu trợ lí của mình lấy đâu ra tiền mua nhà, mua xe, không lẽ bấy lâu nay tôi rước trai về cho vợ...?