Trẹo mắt cá, rạn xương chân ở tuổi ông Biden điều trị sao mau lành?

Theo The Hill, ông Biden (78 tuổi) bị ngã và trẹo mắt cá chân vào ngày 28/11 khi đang chơi cùng Major, một trong hai chú chó cưng giống chăn cừu Đức của ông. Ông Biden đã được bác sĩ kiểm tra vào ngày 29/11.



Ông Biden và chú chó Major. Ảnh: Fox News

Kevin O’Connor, bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình ở Newark, bang Delaware cho biết, ông Biden bị bong gân ở mắt cá chân.

“Ảnh chụp X-quang ban đầu có vẻ khá an tâm vì không có dấu hiệu gãy xương, và ông Biden sẽ được chụp CT bổ sung để có thêm hình ảnh chi tiết hơn”, bác sĩ O’Connor nói.

Người phát ngôn của ông Biden cho biết, đội ngũ chuyển giao đã sắp xếp ông Biden đi chụp X-quang và chụp CT vào chiều 29/11 (giờ Mỹ) để không làm gián đoạn lịch trình của ông vào ngày 30/11.

Theo tuyên bố của chiến dịch tranh cử của ông Biden vào tối 29/11 (giờ Mỹ), ảnh chụp X-quang cho thấy có vết rạn ở chân và ông Biden sẽ phải mang giày chỉnh hình trong vài tuần.

“Chụp X-quang ban đầu không cho thấy dấu hiệu gãy xương, nhưng việc khám lâm sàng sẽ cho hình ảnh chi tiết hơn. Ảnh chụp CT sau đó cho thấy có vết rạn nhỏ ở phần xương giữa bàn chân. Ông Biden có thể sẽ phải mang giày chỉnh hình trong vài tuần”, O’Connor cho biết.

Trẹo mắt cá chân hay còn được gọi là trật mắt cá chân hoặc cuộn mắt cá chân là một chấn thương thường gặp khi xảy ra bong gân trên một hoặc nhiều dây chằng của mắt cá chân.

Đây là một tổn thương thường gây ra ra do tai nạn, đặc biệt phổ biến ở các hoạt động thể thao, đi, chạy, nhảy của con người, có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào, nhưng riêng với người tuổi cao thì bong gân để lại nhiều hậu quả xấu, nhất là thể bệnh nặng. Tổn thương dây chằng cấp tính thường sẽ dẫn đến các triệu chứng sưng, đau ở vùng bị ảnh hưởng một cách nhanh chóng, kèm theo hạn chế hoạt động của khớp do đau hoặc do đứt dây chằng, ảnh hưởng đến sự cân bằng và vững chắc của khớp. Đau càng nhiều, sưng càng nhiều thì thường có thể dự đoán tổn thương bên trong càng nhiều.

Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể sơ cứu đúng cách, kịp thời, có thể thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục cũng như giảm các triệu chứng của trật mắt cá chân.

Mời độc giả theo dõi video "Chàng rể côn đồ đánh chết mẹ vợ, làm vợ trọng thương". Nguồn: THDT.

Cách sơ cứu khi bị trật mắt cá chân

"Câu thần chú" cho sơ cứu trật mắt cá chân là: R.I.C.E = Rest – Ice – Compression – Elevation.

Rest – Nghỉ ngơi

Cho khớp bị tổn thương được nghỉ ngơi, trong 48 giờ đầu, không nên đè lực lên chân này, vì vậy bạn có thể cần nạng để đi lại xung quanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng các phần khác của cơ thể không bị ảnh hưởng một cách bình thường.

Ice – Chườm đá tích cực

Dùng dụng cụ chườm lạnh chuyên nghiệp hoặc dùng đá cục – bọc quanh bởi lớp khăn, chườm trực tiếp lên vùng bị ảnh hưởng, 15 – 20 phút một lần, 4 – 8 lần một ngày, đặc biệt trong 48 giờ đầu hoặc cho tới khi giảm sưng đáng kể. Nên tránh không chườm đá quá lâu vì khi quá lạnh, lại có thể gây thêm tổn thương mô mềm.