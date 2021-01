Trẻ ngừng thở vì rửa mũi sai cách: Phụ huynh cần lưu tâm điều gì?

Mới đây, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc – Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vừa tiếp nhận cấp cứu cho cháu Hà Khang A. (75 ngày tuổi, trú tại Thành phố Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng kích thích, tím tái toàn thân do bị sặc sau khi cha mẹ dùng xilanh bơm nước muối sinh lý rửa mũi cho trẻ.



Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc thường xuyên tiếp nhận điều trị cho trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ xác định bé bị hội chứng xâm nhập do dịch rửa mũi họng chảy qua thanh quản vào khí quản gây co thắt thanh quản và khí quản. Trẻ khó thở cấp tính, thiếu oxy trầm trọng. Rất may, gia đình đã kịp thời hô hấp nhân tạo cho bé trước khi đưa vào viện.

Kíp trực Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, tiến hành cấp cứu tích cực, hai giờ sau tình trạng bé ổn định, thở đều.

Bác sĩ Lê Nguyệt Minh, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, cảnh báo đây là một trong những trường hợp điển hình cha mẹ rửa mũi cho trẻ sai cách, nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Vệ sinh mũi (hay còn gọi là rửa mũi) cho trẻ bằng nước muối sinh lý là thói quen của nhiều bậc phụ huynh khi thấy trẻ bị chảy mũi, nghẹt mũi do mắc các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, không ít cha mẹ vì thiếu hiểu biết thực hiện vệ sinh mũi cho trẻ sai cách dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe doạ tính mạng của trẻ.

Việc rửa mũi cho trẻ sai cách, sử dụng sai dung dịch hoặc tuỳ tiện lạm dụng việc rửa mũi gây nên nhiều biến chứng nghiêm trọng như: Viêm họng, viêm tai giữa, tổn thương niêm mạc mũi, có thể khiến tình trạng nhiễm trùng của trẻ nặng hơn và thậm chí là đe doạ tới tính mạng của trẻ.

Trước đây, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc đã từng cấp cứu một trường hợp bệnh nhi bị ngừng thở sau khi cha mẹ dùng nước muối sinh lý rửa mũi tương tự như cháu Khang A. và cách đây không lâu, Khoa đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi 11 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin (thuốc nhỏ mũi cấm dùng cho trẻ dưới 06 tuổi). Rất may 2 bé được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu kịp thời nên không nguy hại tới tính mạng.

Mời độc giả theo dõi video "Suýt mù mắt do tiêm Filler nâng mũi". Nguồn: VTV TSTC.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ Lê Nguyệt Minh khuyến cáo: Trong trường hợp không cần thiết, các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lạm dụng nước muối sinh lý để rửa mũi cho trẻ bởi vì trong mũi, họng đều có một lượng dịch tự nhiên đủ để bôi trơn niêm mạc, có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn và bụi bẩn.

Việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối sinh lý để phòng bệnh như nhiều bậc phụ huynh vẫn làm một mặt có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng nặng hơn do dụng cụ rửa mũi không được vô trùng, mặt khác rửa mũi thường xuyên sẽ làm khô lớp chất nhầy có tác dụng giữ ẩm, sát khuẩn tự nhiên của niêm mạc mũi. Nếu mất đi lớp chất nhầy này, trẻ càng dễ bị khô mũi, khi ấy niêm mạc mũi sẽ tiết ra nhiều dịch nhầy hơn tụ lại ở mũi họng khiến trẻ nghẹt mũi, hay thở khò khè và ho, thậm chí dễ gây viêm nhiễm mãn tính.