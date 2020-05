Trẻ mầm non đeo khẩu trang khi ngủ, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngạt thở

(Kiến Thức) - Một số trường học, cả mầm non đang cho trẻ đeo khẩu trang ở mọi nơi, mọi lúc, thậm chí cả lúc trẻ ngủ trưa. Tuy nhiên, Hiệp hội Nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang bởi nguy cơ gây ngạt thở.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh chụp học sinh Trường mầm non Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đeo khẩu trang khi ngủ. Trong bức ảnh, hai em nằm một chỗ đều đeo khẩu trang và nằm quay đầu với nhau. Nhiều người bày tỏ lo ngại trẻ mầm non khi ngủ cũng bịt khẩu trang sẽ bị thiếu oxy, bị ngạt…



Trẻ mầm non đeo khẩu trang khi ngủ. Ảnh: FB.

Trước vụ việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn, chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An,cho biết sở đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên kiểm tra, chấn chỉnh một trường mầm non có học sinh nằm ngủ đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Hoàn, các trẻ mầm non có thời gian học ít, chủ yếu là các hoạt động vui chơi tập trung ngoài giờ. Thời gian ngủ trưa, các em đã được giãn cách, nằm ngủ quay đầu nhau rồi nên các giáo viên không cần thiết phải cho các em đeo khẩu trang vì ở độ tuổi các em đeo khẩu trang khi ngủ có thể bị ngạt .

Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết theo khuyến cáo mới nhất từ Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, phần lớn những quyết định cho trẻ đeo khẩu trang phụ thuộc vào nơi đứa trẻ đang sống, lứa tuổi và tính cách của đứa trẻ, những nơi trẻ đến.

Cụ thể, nếu trẻ đang sống ở nơi có những cư dân bình thường, trẻ ở trong nhà không cần phải đeo khẩu trang. Trẻ đi bộ ngoài trời duy trì được khoảng cách 2 m, không chạm tay vào bề mặt các vật dụng như đài phun nước, thiết bị trong sân chơi hay các vật dụng có nguy cơ người nhiễm bệnh chạm vào, trẻ cũng không cần phải đeo khẩu trang.

CDC Mỹ và Hiệp hội Nhi khoa Mỹ đều khuyến cáo trẻ dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang vì có nguy cơ bị ngạt thở. Trong khi đó, một số trường học đang cho trẻ đeo khẩu trang ở mọi nơi, mọi lúc, đeo ngay cả khi trẻ đang ngủ.

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ khuyến cáo không nên đeo khẩu trang trong trường hợp trẻ cảm thấy đeo nó sẽ khó thở, đặc biệt là những tình huống trẻ mất khả năng hoặc không thể tự tháo bỏ khẩu trang (như trong lúc ngủ). "Không nên đeo khẩu trang khi trẻ thường xuyên chạm tay vào khẩu trang, vì đeo như thế lợi bất cập hại, trẻ dễ nhiễm virus hơn là không đeo", bác sĩ Phúc cho biết.

Theo bác sĩ Phúc, xác suất mắc COVID-19 ở Việt Nam thời điểm hiện tại rất thấp, trẻ em càng thấp hơn rất nhiều, không có trẻ em bị bệnh nặng. Theo số liệu thống kê dịch COVID-19 tại Việt Nam, lứa tuổi mầm non có 5,5 triệu em, chỉ có một ca mắc.

"Từ những con số trên, trẻ mầm non và học sinh phổ thông mắc bệnh không đáng kể, rất thấp so với nhóm còn lại. Điều này củng cố thêm niềm tin rằng trẻ em rất ít bị nhiễm bệnh, virus chủ yếu truyền bệnh ở người lớn. Căn cứ khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ và những con số đã tính toán, việc bắt buộc trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông đeo khẩu trang là không cần thiết", bác sĩ Phúc nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà trường chỉ nên khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường và khi vui chơi, không cần đeo khi ở trong phòng học và khi nghỉ trưa. Bên cạnh đó, việc bật điều hòa cũng không cần phải thực hiện máy móc. Các giáo viên chủ nhiệm có thể cho học sinh bật điều hòa hay không dựa vào tình hình thời tiết. Trong giờ ra chơi, các cửa sổ và cửa chính lớp học đều phải mở thông thoáng.