Trẻ cao lớn trông thấy nếu được ngủ vào 2 khung giờ vàng này

Rất nhiều nghiên cứu cho thấy chiều cao của một đứa trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó 70% quyết định từ gen di truyền của bố mẹ, 30% là các yếu tốt khác bên ngoài, giấc ngủ cũng đóng góp một phần quan trọng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiều cao của trẻ.



Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ (Ảnh minh họa) Khi trẻ đi vào giấc ngủ sâu và được thả lỏng hoàn toàn thì lúc đó cơ thể mới tiết ra hormone sinh trưởng để giúp trẻ phát triển tốt nhất. Các chuyên gia cho thấy, trong ngày có hai giai đoạn được xem là “thời điểm vàng” hormone sinh trưởng tiết ra nhiều nhất, tạo điều kiện cho sự phát triển chiều cao của trẻ là từ 21h-1h sáng và 5h-7h sáng.



Thời gian từ 21h-1h

Với trẻ nhỏ khoảng thời gian từ lúc 21 giờ tối cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, lượng hormone sinh trưởng tiết ra đạt đến mức cao nhất. Khi bé được ngủ trong khoảng thời gian này thì hormone sinh trưởng mới bắt đầu tiết ra số lượng lớn theo đúng giờ.

Ngược lại, nếu bé vẫn chưa say giấc thì lượng hormone sinh trưởng cũng chỉ ở mức thấp, không đáng kể. Vì vậy, bố mẹ nên cho bé lên giường trước khoảng 30 phút so với thời điểm vàng này để bé được ru giấc và vào giấc ngủ say sưa hơn.

Thời gian từ 5h-7h

Theo nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng khi trẻ ngủ trong khoảng thời gian này chính là giai đoạn kích thích hormone sinh trưởng của tuyến yên. Đặc biệt là thời gian vào lúc từ 5 giờ - 7 giờ sáng, nếu trẻ không ngủ hoặc tỉnh dậy sớm trong hai khoảng thời gian này, đồng nghĩa với việc đã bỏ qua khoảnh khắc quan trọng nhất để tiếp nhận hormone kích thích não và chiều cao.

Bí quyết giúp trẻ ngủ ngon và sâu giấc hơn

Tạo cảm giác yên tĩnh

Không gian yên tĩnh sẽ giúp bé dễ ngủ và cảm thấy dễ chịu hơn. Do đó, khi đến thời gian đi ngủ bố mẹ nên bật đèn ngủ, tắt tivi, tránh nói chuyện to tiếng để bé yên tĩnh và đi vào giấc ngủ.

Không cho trẻ ngủ ngày quá nhiều

Khi cho trẻ ngủ ngày quá nhiều thì đồng nghĩa với việc ban đêm trẻ thường thức khuya, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Hơn nữa, khoa học cũng đã chứng minh rằng, ngủ ngày quá nhiều còn làm chậm quá trình phát triển chiều cao, ảnh hưởng tới sức tập trung, trí nhớ, sự sáng tạo cũng như kỹ năng vận động của trẻ.

Tránh để bé hưng phấn quá độ trước khi đi ngủ

Nhiều trẻ hiếu động thường không chịu nằm im một chỗ mà luôn nghịch ngợm, vận động luôn tay luôn chân. Điều này sẽ khiến cho não bộ của trẻ bị kích thích và trở nên hưng phấn hơn, rất khó để đi vào giấc ngủ. Do vậy, buổi tối đến giờ đi ngủ bố mẹ không nên chọc ghẹo, true đùa hay vận động với trẻ,… mà nên kể những câu chuyện cổ tích hay cho bé nghe những bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng để bé thư giãn và dễ ngủ hơn.