Tránh xa những thực phẩm quen thuộc “đầu độc” gan hàng ngày

Thịt đỏ: Với hàm lượng protein phong phú, thịt đỏ là loại thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn mỗi ngày của con người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc cắt giảm lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn sẽ giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tránh ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là khi đã được chẩn đoán bị bệnh gan. Một số loại thịt trắng như thịt gà và cá sẽ là sự lựa chọn tốt để bạn có thể nhận được protein mà vẫn không gây hại chức năng gan. Muối: Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều muối cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Ăn uống quá nhiều muối góp phần làm tổn thương gan ở người lớn và phát triển phôi. Lượng muối ăn vào tăng lên có liên quan đến huyết áp cao, là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim và đột quỵ. Ngoài ra, quá nhiều muối có thể dẫn đến sự thay đổi trong các tế bào gan liên quan đến xơ hóa. Vì vậy, cần giảm lượng muối trong bữa ăn của bạn. Thực phẩm nhanh chắc chắn là một trong những loại thực phẩm không tốt cho gan. Nên hạn chế các loại thực phẩm chiên do hàm lượng chất béo và đường trong chúng. Theo thời gian, thức ăn nhanh có thể dẫn đến viêm, do đó có thể gây xơ gan. Vì vậy, nên giảm số lượng đồ ăn vặt của bạn mỗi ngày. Măng tươi là thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số loại măng, đặc biệt là măng tươi có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong. Khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa, cyanide biến thành axít cyanhydric (HCN), là một chất cực độc với cơ thể, gây hại cho gan. Uống rượu bia: Trong rượu bia có chứa nhiều cồn và các chất kích thích. Các chất này khi đi vào cơ thể đòi hỏi thận của bạn phải làm việc hết "công suất" để xử lý và thải loại ra ngoài các độc tố. Uống nhiều rượu bia chính là nguyên nhân gây tổn hại cho gan nghiêm trọng. Thực tế đã chứng minh tỉ lệ những người mắc bệnh về gan và thận do uống rượu bia cao gấp 4 - 5 lần so với những người bình thường khác.

