Tránh xa đại kỵ trong "chuyện ấy" kẻo rước họa vào thân

Tránh quan hệ thời kỳ hành kinh

Sinh hoạt tình dục trong khi hành kinh, miệng cổ tử cung giãn ra, chất bài tiết khi giao hợp và máu kinh tích trong âm đạo hồi lưu vào tử cung, gây ra viêm nội mạc tử cung, cản trở kinh nguyệt bình thường thoát ra ngoài mà gây bế kinh, chứng viêm nội mạc tử cung và các bệnh phụ khoa khác.

Sau sinh nên kiêng cữ

Phụ nữ sinh hoạt phòng the sau khi sinh, trước kia cho rằng cần cách xa 40 ngày, hiện nay nhà chuyên môn cho rằng 60 ngày là thích hợp. Bởi vì phụ nữ sau khi sinh, vết thương trong tử cung cần một thời gian dài mới hồi phục. Nếu sinh hoạt tình dục tiến hành quá sớm, kích thích tử cung sẽ ảnh hưởng sự phục hồi của vết thương trong tử cung, hơn nữa gây ra chứng viêm cổ tử cung .

Khi chứng viêm “xâm phạm” đến vùng xương mông, dây chằng, khi lan đến khung chậu, sẽ xảy ra chứng đau lưng, đau vùng chậu, đau bụng kinh…

Ảnh minh họa. Quá mệt mỏi và sau khi đi bộ đường dài



Lao động, vận động kịch liệt và sau khi đi bộ đường dài cần nghỉ ngơi thích đáng để phục hồi mỏi mệt. Bởi vì hoạt động tình dục độ hưng phấn cao, trọng điểm của sự cung cấp máu từ cơ thắt lưng - chậu đến cơ quan sinh dục, nhu cầu cung cấp nhiều máu, vì thế lượng máu ở cơ thắt lưng - chậu giảm đi rất nhiều.

Nếu không đắn đo sự mỏi mệt, lập tức sinh hoạt tình dục, sẽ xuất hiện chi dưới mềm đuối yếu sức, thậm chí co giật, làm cho hoạt động tình dục khó mà kiên trì, tệ hơn có thể xảy ra hiện tượng liệt dương. Dẫu cho miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, cơ quan sinh dục và cơ thắt lưng - chậu cũng sẽ gây ra mệt mỏi lâu dài.

Đông y thường cho rằng đó là “thận dương hư tổn”, gây suy nhược cơ thể, ngoài ra, dưới tình trạng say rượu, quá no, quá đói… đều không thích hợp sinh hoạt tình dục ngay lập tức.

Khi “hành sự” không quá căng thẳng và hưng phấn

Một số nam thanh niên trước khi sinh hoạt tình dục vì quá hưng phấn hoặc căng thẳng, thường gây co “cơ thắt niệu đạo”, dẫn đến ứ nước tiểu ở các mức độ khác nhau, có người thời gian không bài niệu đến 10 tiếng.

Dự phòng bệnh trạng này xảy ra, cần lưu ý khi sinh hoạt tình dục không quá căng thẳng, tốt nhất trước và sau khi sinh hoạt đi tiểu 1 lần, có vậy vừa giúp phòng ngừa phát sinh viêm nhiễm đường tiểu, vừa đảm bảo chức năng của các cơ trong niệu đạo.

Đừng "yêu" khi vừa ăn xong

Theo giới chuyên môn, khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no, vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn.

"Khi vừa ăn xong, thức ăn còn đầy trong dạ dày, hệ tiêu hóa đang hoạt động hết công suất, lúc này lên giường nằm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày, không có lợi cho việc hấp thụ thức ăn. Do tập trung vào hệ tiêu hóa nên cũng ảnh hưởng tới sự vận chuyển máu lên não, nếu "quan hệ" ngay trong thời điểm này lúc này sẽ rất dễ bị trúng gió"- bác sĩ Hưng giải thích.

Sau khi uống rượu bia

Một điều mà rất nhiều quý ông vấp phải, đó là yêu sau khi sử dụng rượu bia. Mặc dù nhiều quý ông cho biết uống rượu bia sẽ làm họ tăng hưng phấn khi quan hệ, nhưng thực tế nếu lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm ham muốn tình dục, dẫn đến xuất tinh sớm, liệt dương và suy giảm sinh lý.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu là một nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone - hormone sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục. Vừa uống ruợu bia xong liền quan hệ ngay thì sẽ dễ "xuất quân sớm". Quan hệ vào thời gian này, những độc tố trong rượu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng "tinh binh" và thai nhi.