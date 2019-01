Tránh xa 7 thực phẩm này nếu không muốn hủy hoại làn da

1. Rượu

Nếu bạn không muốn chịu tác động tiêu cực của rượu, hãy cố gắng đặt giới hạn, đừng uống rượu trước khi rời khỏi nhà, trong lúc ăn uống và lái xe. Bởi uống rượu là một trong những điều tồi tệ nhất cho làn da, theo chuyên gia chăm sóc da Bomb Michaella Bolder. Ảnh Internet Rượu gián đoạn hormone dẫn đến mụn trứng cá. Rượu cũng làm suy yếu hệ thống miễn dịch bằng cách thay thế vi khuẩn rất quan trọng trong ruột là microbiome. Rượu còn làm mất nước khiến làn da sưng húp, sần sùi. Ảnh Brightside 2. Bánh gạo Ăn quá nhiều bánh gạo sẽ dẫn đến tăng cân. Nếu kiểm tra nhãn dinh dưỡng ở mặt sau, bạn sẽ thấy rằng bánh gạo bao gồm rất nhiều phụ gia. Bánh gạo cũng có thể gây ra các vết nám và mụn trứng cá bằng cách làm hỏng phân tử Advanced Glycation End, còn được gọi là AGEs. Ảnh Internet Bánh gạo có thể dẫn đến nếp nhăn trên da, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng não. Nhưng nếu thực sự thích bánh gạo, hãy cân nhắc chọn những loại có chứa hạt lanh, thêm rau mầm, gà tây, cà chua hoặc bất kỳ loại rau yêu thích nào khác để có được chất béo không bão hòa, canxi và sắt.Ảnh Brightside 3. Sushi Món ăn thơm ngon này dẫn đến lão hóa da sớm và gây ra mụn trứng cá. Sushi chứa một lượng lớn muối, kẻ thù tồi tệ nhất đối với sức khỏe, đồng thời dẫn đến làn da mất nước và xỉn màu. Thức ăn mặn làm cho các tế bào giữ lại chất lỏng, làm khuôn mặt sưng húp. Ảnh Internet Gạo có chỉ số đường huyết cao có thể lấy đi độ ẩm lớp biểu bì, gây khô da và lão hóa sớm. Nếu ăn sushi, bạn nên uống nhiều nước, tập thể dục cho khuôn mặt, ngủ nghiêng để không cho chất lỏng tích tụ vào mặt. Ảnh Brightside 4. Sản phẩm sữa

Nếu ăn sữa và vẫn phải vật lộn với mụn trứng cá, thông tin này có thể hữu ích đối với bạn. Đầu tiên, sữa bò chứa một loại hormone tăng trưởng làm trầm trọng thêm tuyến dầu của da. Kết quả là, tình trạng mụn sẽ trở nên nặng nề hơn. Ảnh Internet Thứ hai, có rất nhiều loại sữa chất lượng thấp dễ bị hỏng do quá trình thanh trùng, bay hơi, tách kem... Tất cả tạo ra các điều kiện hoàn hảo cho mụn trứng cá nảy nở. Bạn có thể muốn xem xét chuyển sang các lựa chọn thay thế, chẳng hạn như sữa dê hoặc mua sữa tươi. Ảnh Brightside 5. Ngũ cốc ăn sáng Ngay cả những loại ngũ cốc dường như vô hại vẫn có thể làm tổn thương da. Đầu tiên, đừng tin từ "tự nhiên" trên bao bì của các gói sản phẩm ngũ cốc. Bạn có thể phát hiện ra rằng một số thành phần trên thực tế làm biến đổi gen, có thể làm cho da bị ngứa, tăng dị ứng và gây ra mụn trứng cá. Ảnh Internet Thức ăn ngũ cốc thực sự độc hại đối với cơ thể do quá trình chế biến. Ngoài ra, các loại ngũ cốc phổ biến cũng thường chứa vitamin tổng hợp mà cơ thể chúng ta không thể hấp thụ. Nếu bạn không thể từ bỏ việc ăn ngũ cốc vào bữa sáng, hãy chọn loại chứa ít hơn 5 gram đường mỗi khẩu phần. Ảnh Brightside 6. Thịt chế biến Có rất nhiều natri trong các loại thịt chế biến như giăm bông, thịt xông khói, có thể là lý do khiến da mặt sưng nề. Những loại thịt này cũng chứa nitrit làm phá hủy collagen và elastin trong da gây ra lão hóa sớm. Ảnh Internet Hãy đảm bảo bạn không ăn quá nhiều thịt chế biến và không ăn chúng mỗi ngày. Nếu đang ăn kiêng, hãy chọn thực phẩm tươi. Ảnh Brightside 7. Nước ép Nước ép có chứa nhiều đường như soda, loại đường này phá vỡ collagen trong da gây ra sần sùi. Nước ép cũng thiếu chất xơ, có nghĩa là những gì bạn uống không cung cấp cho làn da các chất dinh dưỡng cần thiết. Ảnh Internet Bạn có thể trộn trái cây và rau quả để làm sinh tố để đảm bảo cơ thể cung cấp đủ vitamin và khoáng chất tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn ăn toàn bộ trái cây để có được chất chống oxy hóa và toàn bộ dưỡng chất. - Ảnh Brightside

