Tránh tuyệt đối làm những việc này sau khi ăn no

Nếu bạn có một số thói quen sau khi ăn dưới đây thì cần phải sửa đổi ngay.

Ăn trái cây tươi. Đa số người Việt Nam có thói quen tráng miệng bằng trái cây sau bữa ăn. Tuy nhiên, thói quen này có thể cản trở quá trình tiêu hóa, dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu.

Trong khi thức ăn sau khi vào dạ dày cần phải mất 2-4 giờ, cộng thêm hoa quả sẽ khiến dạ dày mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn. Về lâu dài, thói quen này không những gây cảm giác bứt rứt, khó chịu sau khi ăn mà còn khiến hệ tiêu hóa của chúng ta bị ảnh hưởng không nhỏ. Tốt nhất, khoảng 1 tiếng sau khi ăn bạn mới ăn trái cây để không gây hại cho cơ thể.

Uống trà sau khi ăn. Đây là thói quen của một số người Việt, nhất là ở vùng nông thôn. Trong trà có chứa lượng lớn tannin và các hợp chất có tính kiềm. Hai chất này sau khi đi vào dạ dày sẽ có khả năng gây ức chế quá trình phân giải các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, từ đó dễ dẫn tới đầy bụng, khó tiêu.

Rất nhiều người thường xuyên mắc phải sai lầm này, mỗi khi ăn no cảm giác khó thở, chúng ta thường nghĩ ngay đến vận động mạnh để bụng nhanh chóng tiêu hóa hết thức ăn. Tuy nhiên, lúc này mọi nguồn năng lượng của cơ thể đều tập trung cho hệ tiêu hóa. Thói quen này thậm chí để lại hậu quả nguy hiểm khiến bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày. Tốt nhất, bạn chỉ nên đi bộ nhẹ nhàng trong nhà để thức ăn dễ tiêu hóa và giúp bụng của bạn không còn cảm giác đầy ứ bên trong.Nhiều người không biết rằng, thói quen tắm sau khi ăn no có thể làm gia tăng lượng máu lưu thông đến chân và tay. Lúc này, mạch máu của bạn sẽ giãn nở ra nhiều và gây ra tình trạng thiếu máu ở đường tiêu hóa. Điều này sẽ làm giảm sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng ở trong cơ thể, lâu dần gây ra một số vấn đề đường tiêu hóa kém. Mặt khác, bạn còn có thể bị cảm lạnh nếu tắm ngay khi vừa ăn no. Do đó, hãy loại bỏ thói quen này ngay để tránh làm tổn hại đến sức khỏe của mình.Các cụ ngày xưa có câu “căng da bụng chùng da mắt”, bạn sẽ cảm thấy cơ thể muốn nghỉ ngơi và buồn ngủ sau khi ăn no. Tuy nhiên, thói quen đi ngủ ngay sau bữa ăn sẽ làm dạ dày tiêu hóa không liên tục, gây khó chịu như đầy hơi, lâu dần sẽ tích mỡ dưới bụng. Do vậy bạn không nên ăn tối muộn và đi ngủ ngay sau đó sẽ dễ gây đầy hơi, khó chịu, thậm chí còn bị đầy bụng sau khi tỉnh giấc.