Tránh sử dụng 7 loại thực phẩm này nếu mắc chứng mất ngủ

Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mỗi người, từ cảm xúc tiêu cực đến các bệnh cơ thể như tiểu đường, bệnh thận hoặc ợ nóng.



Dù cho nguyên nhân là gì thì việc ngủ không đủ giấc có thể dễ dàng khiến tâm trạng cáu kỉnh và uể oải hơn trong ngày. Nếu tình trạng này diễn ra quá lâu, tỷ lệ mắc những triệu chứng bệnh như đau tim, đột quỵ, rối loạn thần kinh và huyết áp cao sẽ tăng vọt.



Trước khi tiến hành các biện pháp hỗ trợ giấc ngủ trở nên sâu hơn, việc đầu tiên nên xem xét đó là chế độ ăn uống. Mọi người đều biết rằng sử dụng caffeine trước khi ngủ là một thảm họa, vì vậy hãy ngừng dùng cà phê và trà trong thời điểm này. Tuy nhiên vẫn có một số thực phẩm lành mạnh cũng có thể khiến chúng ta thức cả đêm.



Những gì được tiêu thụ trước khi đi ngủ có ảnh hưởng đặc biệt đến chất lượng giấc ngủ, nhưng các nghiên cứu cho thấy nó cũng ảnh hưởng đến những gì được chọn ăn vào ngày hôm sau. Một chế độ ăn uống cân bằng tổng thể là rất quan trọng để duy trì giấc ngủ lành mạnh, nhưng có một vài loại thực phẩm nên được tiêu thụ sớm hơn trong ngày, cũng như một số món ăn không tốt đứng đằng sau chứng mất ngủ.



Thực vật họ cam chanh

Trái cây nói chung là một lựa chọn lành mạnh, và các bác sĩ dinh dưỡng khuyên mọi người nên sử dụng một chút sau mỗi bữa ăn. Nhưng cam quýt đặc biệt có thể làm phiền đến giấc ngủ vì nó có tính axit cao. Điều đó có thể dẫn đến chứng ợ nóng hoặc đau do trào ngược dạ dày.

Trái cây họ cam quýt cũng có nhiều đường, từ đó cung cấp năng lượng tăng cường cho dù cơ thể không cần thiết. Cam quýt nên được sử dụng vào buổi sáng và chuyển sang các loại trái cây ít đường, axit thấp hơn trong ngày. Trái cây nên ăn vào cuối ngày bao gồm quả sung, nho khô, nho, táo, kiwi và đu đủ.



Bông cải xanh Bông cải xanh là loại rau họ cải chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nó nên xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn uống của mỗi người. Tuy nhiên, bông cải xanh cũng chứa rất nhiều chất xơ khiến cơ thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn.



Trong thực tế, tất cả các loại rau họ cải đều nổi tiếng trong việc gây ra khí trong quá trình tiêu hóa; các ví dụ khác bao gồm cải Brussels, cải bắp, cải xoăn, súp lơ và rau xanh collard. Ăn vặt bất cứ thứ gì trước khi đi ngủ đều dễ khiến tinh thần tỉnh táo hơn.



Cần tây Nếu chứng mất ngủ có liên quan đến việc đi tiểu nhiều lần mỗi đêm thì cần phải tránh ăn cần tây trước khi đi ngủ. Cần tây chứa rất nhiều nước, vì vậy ngay cả khi ngừng uống sau bữa tối, ăn cần tây vẫn có thể lấp đầy bàng quang của bạn. Điều tương tự cũng xảy ra với các thực phẩm khác có nhiều nước, chẳng hạn như dưa hấu, dưa chuột và rau xà lách.



Thịt Thịt và đặc biệt là thịt đỏ, chứa rất nhiều protein và chất béo. Do đó, phải mất một thời gian dài để cơ thể tiêu hóa và khiến chúng ta tỉnh táo hơn. Việc ăn thịt vào bữa tối không có vấn đề gì nhưng tốt nhất là tránh ăn cho bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ.



Nếu hay gặp chứng khó tiêu mỗi đêm thì có thể sử dụng những phần thịt nạc nhỏ hơn, chẳng hạn như gà tây và ức gà, hoặc nguồn protein chay như sữa chua và rau bina.



Bất kỳ nguồn protein nào cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và không tốt trước khi đi ngủ, nhưng lưu ý rằng thịt đỏ là một thực phẩm tiêu biểu hơn cả do hàm lượng chất béo cao. Do đó, nó có nhiều khả năng gây khó tiêu hoặc co thắt dạ dày khi nằm.



Đồ ăn cay Thực phẩm cay chống chỉ định trước khi ngủ đơn giản vì chúng có thể gây khó chịu cho dạ dày và ợ nóng. Chứng ợ nóng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn khi nằm xuống vì axit dạ dày bao quanh thực quản. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng thực phẩm cay trước khi đi ngủ có thể làm tăng tỷ lệ gặp ác mộng.



Giấc ngủ ngắn không đem đến đầy đủ chức năng và hiệu quả của một giấc ngủ. Thức dậy thường xuyên suốt đêm cũng đánh cắp những giờ nghỉ ngơi của cơ thể. Ác mộng chỉ đơn giản là những giấc mơ với những cảm xúc tiêu cực kèm theo, nhưng kết quả phản ứng diễn ra trong giấc mơ khiến cơ thể có nhiều khả năng đánh thức chúng ta hơn là một giấc mơ hạnh phúc, vui vẻ.



Món tráng miệng

Một chút đồ ngọt sau một ngày dài thực hiện chế độ ăn kiêng dường như là phần thưởng hoàn hảo. Thật không may, điều này lại làm tăng lượng đường trong máu trước khi đi ngủ.



Ăn món tráng miệng ngay trước khi đi ngủ có khả năng khiến cơ thể cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng mặc dù đã muộn. Đặc biệt tránh ăn sô cô la trước khi đi ngủ, vì nó vừa có caffeine vừa chứa đường. Ngoài ra sô cô la chứa một hợp chất gọi là theobromine, một chất kích thích làm tăng nhịp tim và có thể góp phần gây mất ngủ.



Đồ ăn nhanh

Nếu đến giờ đi ngủ mà vẫn đói, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến có thể là đồ ăn nhanh vì não đang tìm kiếm thứ gì đó để khiến nó cảm thấy tốt nhất. Thật không may, thức ăn nhanh và đồ ăn nhẹ nhiều dầu mỡ khác khiến cơ thể khó tiêu hóa và thường có thể dẫn đến chứng ợ nóng.



Càng nhiều chất béo trong bữa ăn càng dẫn đến nhiều axit dạ dày và đầy hơi. Cảm giác khó chịu hay đau đớn rõ ràng làm cho giấc ngủ đặc biệt bị thách thức. Nếu chẳng may đã sử dụng loại thức ăn này, hãy thử nằm nghiêng sang bên trái để giảm lượng axit dự phòng vào thực quản.



Bí quyết là nên dùng một bữa ăn nhẹ, nhỏ hơn là một phần cỡ bữa ăn. Những lựa chọn tốt bao gồm một muỗng bơ đậu phộng, một quả táo cắt lát, một quả trứng trộn hoặc một bát bỏng ngô và sau đó có thể an tâm bắt đầu giấc ngủ.