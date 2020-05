Tránh “rước bệnh vào thân”, hãy nướng thịt theo cách ít hại này

Chọn thịt. Các bạn có thể hạn chế tác hại của các món nướng bằng cách lựa chọn thịt nhiều nạc ít mỡ hoặc lọc bỏ bớt mỡ trước khi nướng để hạn chế bị cháy khi nướng, sinh ra chất gây ung thư. Ưu tiên chọn cá do chứa ít calorie, ít béo và nhanh chín, tốt cho sức khỏe. Không ướp quá nhiều gia vị. Ướp gia vị giúp thịt nướng thêm thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn nên tránh ướp thịt với quá nhiều gia vị. Ướp thịt với nhiều đường, muối,... khiến việc nướng thịt dễ bị cháy và làm tăng lượng muối vào cơ thể. Không sử dụng vỉ nướng bằng nhôm. Khi nướng đồ ăn, nên chọn những loại vỉ nướng làm bằng gốm chịu nhiệt cao và thép không rỉ. Tuyệt đối không nên dùng loại vỉ nhôm vì sự phản ứng giữa axit và nhôm trong khi nướng sẽ tạo ra những chất độc hại, tăng nguy cơ ung thư. Trước và sau khi nướng, cần vệ sinh dụng cụ nướng kĩ càng, do các mảng bám còn sót lại thường dễ dàng tiếp tục tạo khói độc. Chuẩn bị than hoặc lò nướng: Nếu nướng bằng lò nướng, trước khi nướng bạn cần làm sạch lò để bụi bẩn không dính thức ăn. Nếu nướng bằng lò than, để than hồng và không còn khói mới bắt đầu nướng. Nướng bằng lò điện thì bật lò nóng trước 20 phút. Thoa dầu lên vỉ để thịt không bị dính khi nướng, hạn chế cháy khét gây độc hại. Ướp thịt trước khi nướng. Theo các chuyên gia, nên tẩm hoặc ướp thực phẩm cần nướng với nước sốt trước khi nướng, vừa giúp tăng hương vị cho món ăn vừa có thể làm tăng tính an toàn cho các món nướng. Lớp dịch lỏng của nước sốt bao phủ thực phẩm sẽ làm giảm lượng mỡ chảy xuống, do đó, hạn chế phát sinh các chất độc. Ngoài ra, một số nguyên liệu làm nước sốt cũng có tác dụng hạn chế việc sản sinh các chất độc hại trong khi nướng đồ ăn. Nước sốt có vị cay có thể làm giảm sự hình thành chất HCAs. Các loại gia vị như húng tây, tỏi… có thể làm giảm lượng HCAs lên đến 60%. Nước sốt làm từ giấm và chanh có tác dụng làm thay đổi nồng độ axit trong thịt và ngăn ngừa phát sinh chất PAHs gây ung thư. Nướng thịt kèm với rau củ. Rau củ không chỉ giúp trang trí cho món ăn thêm hấp dẫn mà còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Khi nướng đồ ăn, các hợp chất PAHs và HCAs sẽ không hình thành khi nướng kèm theo rau củ. Thêm vào đó, các chất chống oxy hóa có trong rau củ sẽ phát huy tác dụng khi ăn kèm với thịt giúp phòng ngừa ung thư. Giảm thời gian nướng. Có thể giảm thời gian nước thực phẩm bằng cách cắt chúng thành từng miếng nhỏ hoặc chế biến sơ qua bằng bếp hay lò vi sóng trước khi nướng. Nên nướng đồ ăn ở nhiệt độ thấp hoặc vừa phải để hạn chế khói, thường xuyên lật các món nướng để giúp thịt chín đều, tránh cháy sém một phía. Không ăn thịt nướng bị cháy. Đồ ăn bị cháy là phần có chứa nhiều chất độc hại gây ung thư nhất. Bởi vậy, khi ăn món ăn nướng cần phải loại bỏ hết những phần bị cháy sém. Mặc dù có hương vị ngon, nhưng ăn nhiều món nướng có tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn các món nướng quá thường xuyên. Chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần. Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên ăn thịt nướng quá thường xuyên. Theo chuyên gia, thịt nướng là món ăn ngon miệng nhưng chỉ nên dùng từ 1-2 lần/tuần, không ăn hàng ngày. Bác sĩ đưa ra khuyến cáo tốt nhất chỉ nên ăn 1 lần/tuần với lượng khoảng 100g thịt/lần. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

