Trai trẻ tử vong vì uống nước ngọt hàng ngày, không ngờ tác hại đến vậy

Mới đây, báo chí đưa tin về thói quen uống nước ngọt hàng ngày trong thời gian dài đã khiến chàng trai trẻ người Trung Quốc phải từ giã cõi đời ở tuổi 30. Anh chàng tên Wang uống rất nhiều đồ uống có đường, có ga thay vì nước lọc thông thường, điều này khiến anh bị mất nước nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng bị tiểu đường và biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy việc uống chỉ một đến hai lon nước ngọt có ga, nước trái cây hoặc nước tăng lực mỗi ngày làm tăng 31% nguy cơ tử vong do bệnh tim. Và nó cũng làm tăng hơn 1/5 nguy cơ chết sớm do mọi nguyên nhân - bao gồm cả ung thư. Sau đây là một số tác hại của việc uống nước ngọt hàng ngày. Thiếu vitamin: Các axit photphoric trong nước ngọt kết hợp với chất lợi tiểu caffeine sẽ loại bỏ các chất dinh dưỡng và vitamin ra khỏi cơ thể chỉ 60 phút sau khi uống. Hãy tưởng tượng nếu bạn uống nước ngọt mỗi ngày, cơ thể sẽ ngày càng mất vitamin trầm trọng. Mòn răng: Các thành phần đường và axit cao trong nước ngọt có ga phá hủy men răng và gây sâu răng. Nếu cơ thể lại có lượng canxi thấp do thiếu vitamin, hàm răng chắc chắn sẽ bị mục nát cả bên trong và bên ngoài. Lo lắng: Bên cạnh việc thiếu ngủ, lo lắng là tác dụng phụ của việc tiêu thụ caffeine trong đồ uống có ga. Mỗi lon đồ uống này chứa lượng caffeine tương đương một cốc cà phê mạnh. Nó cũng được chứng minh là rất gây nghiện. Vì vậy, mỗi khi quyết định giảm uống nó, bạn có thể bị đau đầu, khó chịu, mệt mỏi hoặc thậm chí là trầm cảm. Béo phì: Uống nước ngọt có ga có thể làm tăng vòng eo lên 500% nếu uống 2 lon mỗi ngày. Chất làm ngọt nhân tạo có thể phá vỡ khả năng điều chỉnh lượng calo của cơ thể. Điều đó có nghĩa là những người uống nước ngọt thường xuyên có khả năng càng ăn nhiều hơn. Nguyên nhân là cơ thể của họ nghĩ rằng họ đang ăn đường, dẫn đến thèm ăn nhiều hơn. Các vấn đề về da: Uống nước ngọt có ga mỗi ngày gây ảnh hưởng đối với làn da tương tự như khi bạn hút thuốc. Tiêu thụ nước ngọt gây ra viêm cho cơ thể do lượng đường cao. Nó làm mất nước, hình thành nếp nhăn, vết chân chim. Nó cũng làm tăng tốc độ lão hóa da, khiến da chảy xệ và xỉn màu. Ngoài ra, nó gây ra các vấn đề nghiêm trọng khác như mụn trứng cá, eczema, ngứa, khô và viêm da. Vấn đề về tim: Nồng độ cholesterol xấu tăng lên làm tăng nguy cơ đau tim. Nếu uống một lon đồ uống có ga mỗi ngày, bạn có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. Đặc biệt, ở phụ nữ, khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2 rất cao. Một nghiên cứu của Đại học Miami (Mỹ) phát hiện những người có thói quen uống nước ngọt hàng ngày có nguy cơ bị bệnh tim mạch tới 61%. Nguy cơ ung thư: Các nhà khoa học không nói rằng bạn sẽ bị ung thư nếu uống nước ngọt có ga mỗi ngày. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy chất benzen gây ung thư vẫn được sử dụng với nồng độ cao trong một số loại đồ uống. Các bác sĩ khuyên bạn nên hạn chế chúng, có thể chỉ uống một lon mỗi tuần để giảm nguy cơ ung thư. Suy thận: Loại đồ uống này chứa nhiều chất rất hại cho sức khỏe, uống hàng ngày sẽ có nguy cơ mắc chứng proteinuria, hàm lượng protein trong nước tiểu quá nhiều. Trong trường hợp này, sự bài tiết protein trong nước tiểu gia tăng, nghĩa là thận đã bị tổn thương. Ngoài ra, đồ uống có ga cũng chứa hàm lượng axit phosphoric cao, có thể gây ra rối loạn tiết niệu, sỏi thận và các vấn đề về thận khác.

