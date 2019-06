TPCN Beta-z giả mạo giấy phép lưu hành, lừa dối người tiêu dùng

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa thông báo về việc thực phẩm chức năng Beta-z lưu hành trên thị trường giả mạo Giấy chứng nhận lưu hành tự do và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này nhận được phản ánh về việc sản phẩm thực phẩm chức năng Beta-z được quảng cáo là nhập khẩu từ Mỹ có tác dụng tăng chiều cao 5 cm sau 02 tháng sử dụng, sản phẩm được quảng cáo bán trên Website: www.betazvn.cf và qua zalo.

TPCN Beta-z lưu hành trên thị trường giả mạo Giấy chứng nhận lưu hành tự do và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Qua xác minh, Cục An toàn thực phẩm xác định Giấy chứng nhận lưu hành tự do, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của sản phẩm thực phẩm chức năng tăng chiều cao Beta-z được người bán hàng chụp đưa trên Website nêu trên là giả mạo giấy tờ tài liệu, con dấu của Cục An toàn thực phẩm.



Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm thông báo để người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng tăng chiều cao Beta-z chào bán trên Website www.betazvn.cf và qua zalo nêu trên.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng Beta-z nêu trên đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.