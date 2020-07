TPBVSK Zero Acnes liên tiếp bị cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm thông báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, lừa dối người tiêu dùng.

Trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website và mạng xã hội: myphamhera.com, haligroup.vn, muadotot.com, bitly.com.vn và facebook.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes vi phạm, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; liệt kê công dụng từng thành phần của sản phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty cổ phần Dược Nature Việt Nam (địa chỉ: 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty cổ phần Dược Nature Việt Nam không thừa nhận các website, trang mạng nêu trên là của Công ty, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes trên các website, trang mạng này.

Hồi đầu tháng 7/2020, Cục An toàn thực phẩm cũng đã ra khuyến cáo với người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes trên các website này do quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, ngoài các trang web bị Cục ATTP cảnh báo, TPBVSK Zero Acnes được quảng cáo và chào bán trên nhiều trang web bán hàng khác, với tên gọi Viên uống hoa quả Zero Acnes, Viên hoa quả detox đẹp da trị mụn Zero Acnes, có công dụng “nạp thần dược vitamin cho sức khỏe và làn da”.

Một hình ảnh quảng cáo TPBVSK Zero Acnes

Các công dụng “thần dược” của Zero Acnes được quảng cáo “nổ”, gồm có: “Bổ sung các chất chống oxy hóa; Giảm lão hóa da, giúp da sáng mịn; Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá; Giảm nám, tàn nhang, sạm da; Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể; Hỗ trợ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh cho virus gây ra”, “Xua tan mệt mỏi, da khô, sạm; Đánh bay táo bón, nhiệt miệng, nóng trong ; Nhuận tràng, hết tiểu dắt; Thanh nhiệt, giải độc, mát gan, hết mụn”… Thậm chí, các nội dung quảng cáo trên Shopee còn khẳng định công dụng “điều trị các trường hợp da bị mụn, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá lâu năm; Ổn định nội tiết cho cơ thể, giúp giảm nám, tàn nhang, sạm da; Ổn định nội tiết; Tăng cường hệ miễn dịch; Thanh lọc, đào thải độc tố”.

Chưa kể, các quảng cáo TPBVSK Zero Acnes cũng liệt kê công dụng từng thành phần cụ thể, gồm “Chiết xuất hạt Kiwi chứa nhiều vitamin C và chất chống Oxy hóa, có tác dụng chống lão hóa, giúp đẹp da, hạn chế các bệnh do thoái hóa gây ra, đặc biệt còn có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da; Nano Curcumin (Tinh nghệ) giúp da đẹp hơn bằng cách giảm lượng dầu tiết ra trên da, giảm thiểu mụn trứng cá và các viêm nhiễm ngoài da, cân bằng độ ẩm cho da, giúp lớp biểu bì vừa duy trì độ ẩm mà vẫn giữ cho da mềm mại và đàn hồi tốt; Grapes seed Extract (Chiết xuất hạt nho) có khả năng điều trị mụn trứng cá nhờ có lượng Axit Linoleic, giúp da phục hồi những tổn thương do mụn. Bên cạnh đó, có khả năng dưỡng ẩm cao, giúp da luôn duy trì độ ẩm cần thiết”…

Mời quý độc giả theo dõi video: Bắt quả tang đường dây sản xuất thực phẩm chức năng bẩn

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes đang được quảng cáo vi phạm trên các website, trang mạng nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes quảng cáo vi phạm trên các website, trang mạng nêu trên.