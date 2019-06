TPBVSK Zeambi Drops Multi- Vitamins vi phạm quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối NTD

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Zeambi Drops Multi– Vitamins trên website https://vietnamds.com/.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, hiện tại trên website: https://vietnamds.com/san-pham/vitamin-zeambi-drops-multi-vitamins-30ml/ đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zeambi Drops Multi – Vitamins vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm Zeambi Drops Multi – Vitamins được Công ty cổ phần Y Dược Đại Việt (Địa chỉ: Nhà số 5, tập thể công ty bao bì xuất nhập khẩu 27/7, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

TPBVSK Zeambi Drops Multi – Vitamins vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zeambi Drops Multi – Vitamins đang quảng cáo trên website https://vietnamds.com/san-pham/vitamin-zeambi-drops-multi-vitamins-30ml/ không phải do Công ty cổ phần Y Dược Đại Việt thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên trang web vietnamds.com, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zeambi Drops Multi – Vitamins còn gọi là vitamin Zeambi, được quảng cáo là sản phẩm cung cấp vitamin dạng nhỏ giọt được nhập khẩu từ Anh quốc, có công dụng: Bổ sung 10 loại vitamin thiết yếu cho cơ thể; Bồi bổ sức khỏe giúp trẻ nhanh phục hồi viêm mũi họng; Nâng cao sức đề kháng, ngăn nhiễm virus cúm (cúm A, B,…), ngăn bội nhiễm vi khuẩn; Cải thiện biếng ăn do thiếu vi chất.

Cũng theo tìm hiểu của Kiến Thức, trang website vietnamds.com này thuộc Công ty Cổ phần Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VietnamDS), có địa chỉ tại: Số 19, ngõ 83, đường Quang Tiến, Tổ dân phố Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Công ty này tự giới thiệu là đơn vị phân phối độc quyền bộ sản phẩm chăm sóc sức khoẻ Zeambi gồm men vi sinh Zeambi, vitamin Zeambi, canxi Zeambi...0

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zeambi Drops Multi – Vitamins trên trang website/internet nêu trên.