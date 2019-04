TPBVSK Vương Lực Khang của Mộc Hoa Đường lại “dính phốt”

Theo thông tinn từ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, thời gian vừa qua trên website banlinhdanong.meohay.website có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lực Khang vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Mộc Hoa Đường (Địa chỉ: số nhà 07, lô L2, dự án khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyên Thanh Trì, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã mời công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lực Khang đang quảng cáo trên website banlinhdanong.meohay.website không phải do Công ty TNHH Mộc Hoa Đường thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Đáng nói đây không phải lần đầu tiên TPBVSK Vương Lực Khang bị cảnh báo. Trước đó, trong danh sách tổng hợp các doanh nghiệp bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6/2018, Công ty TNHH Mộc Hoa Đường (địa chỉ số nhà 07, Lô L2, Dự án khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) từng bị phạt 35 triệu đồng vì hành vi quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tronng đó có sản phẩm bổ dương Vương Lực Khang trên website mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Sau khi bị xử phạt và khắc phục hành vi vi phạm, ngày 11/6/2018 Công ty TNHH Mộc Hoa Đường đã được cấp Cục ATTP cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm số 00600/2018/ATTP-XNQC. Trong đó số công bố hợp quy của sản phẩm TPBVSK Vương Lực Khang là 22409/2017/ATTP-XNCB. Tuy nhiên, trên Giấy xác nhận nội dung quảng cáo này, Công ty TNHH Mộc Hoa Đường ghi địa chỉ tại Số 81, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe TNHH Mộc Hoa Đường tại website nêu trên.

Được biết, ngoài TPBVSK Vương Lực Khang, Công ty TNHH Mộc Hoa Đường còn có các sản phẩm TPBVSK khác như Ăn ngủ ngon MH; Dạ dày Mộc Hoa; Đại tràng MH; Dạ dày MH; Lợi sữa MH; Dạ dày Bình vị an; Tinh dầu tỏi MH.