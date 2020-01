TPBVSK Viên sủi Estromen bị cảnh báo quảng cáo như thuốc tăng cường sinh lý?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục phát hiện trên các trang web lamdepgiasoc.com, estromen2-vn.fastbuy.biz đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Các nội dung quảng cáo này gây hiểu nhầm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen có tác dụng như thuốc chữa bệnh; đồng thời quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.

Cảnh báo TPBVSK Viên sủi Estromen vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần công nghệ cao GOB quốc tế (địa chỉ: P309, tòa nhà số 86 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Tuy nhiên, quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần công nghệ cao GOB quốc tế không thừa nhận các website nêu trên của Công ty Cổ phần công nghệ cao GOB quốc tế, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen trên các website này.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên trang web lamdepgiasoc.com, Estromen được quảng cáo “là viên sủi tăng cường sinh lực đầu tiên tại Việt Nam với chiết xuất độc đáo của cây Muira Puama từ rừng Amzon mang tới hiệu quả nhanh chóng và an toàn cho người sử dụng”, với các công dụng cụ thể: “Tăng sản sinh nội sinh: giúp tăng cảm xúc, tăng sinh tính, đóng vai trò như khóa van khi máu dồn về dương vật, giúp cương cứng lâu hơn chắc hơn; Kiểm soát xuất tinh – làm chủ thời gian cuộc yêu; Giúp sung sức, tăng cường sức khỏe cho nam giới qua đó giúp quan hệ được lâu hơn; Tăng thời gian cương cứng ân ái lên 1h hoặc 2h, thời gian quan hệ qua đó cũng được tăng lên nhằm thỏa mãn đối tác; Tăng khoái cảm, ham muốn mãnh liệt, giúp nam giới thỏa mãn hơn khi quan hệ”…

Cũng trên trang web này Estromen còn được quảng cáo là “ Viên sủi tăng cường sinh lý được các chuyên gia dược hàng đầu thế giới nghiên cứu và điều chế với công nghệ hiện đại… giúp nam giới tự tin thể hiện bản lĩnh, duy trì phong độ tốt hơn và có thể quan hệ 2-3 lần nếu muốn, khiến các chị em phụ nữ phải kinh ngạc”…

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.