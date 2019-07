TPBVSK tăng cường sinh lý nam Proxerex quảng cáo là thuốc, lừa người tiêu dùng

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra khuyến cáo cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Proxerex trên một số website vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua trên các website: thuocuytin.com.vn, banthuoctot.com, http://bit.ly/2Kqo1jz (shopee.vn) , duocsi24h.com có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Proxerex vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

TPBVSK Proxerex được quảng cáo là “thuốc Proxerex điều trị rối loạn cương dương, tăng cường sinh lý nam”

Cụ thể, theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên nhiều trang mạng, website bán dược phẩm, sản phẩm TPBVSK Proxerex được quảng cáo là “thuốc Proxerex điều trị rối loạn cương dương, tăng cường sinh lý nam”. Là TPCN/ TPBVSK nhưng sản phẩm này được quảng cáo nói dối trắng trợn là “thuốc” để lừa người tiêu dùng về công dụng “giúp cải thiện chứng rối loạn cương dương trong thời gian ngắn sử dụng, giúp cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường sinh lực, tăng ham muốn tình dục”.

Sản phẩm được quảng cáo với lời lẽ khẳng định chắc nịch về công dụng như thuốc “điều trị rối loạn cương dương”, “tăng cường chức năng sinh lý nam, tăng ham muốn tình dục; Giúp cơ thể điều hòa nồng độ Testosterol ổn định; Giúp lưu thông tuần hoàn máu, giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi; Tăng cường sinh lực nam, giúp nam giới luôn tự tin khỏe mạnh”.

Đối tượng khách hàng được khuyến cáo nên sử dụng “ thuốc Proxerex ” là nam giới bị rối loạn cương dương; nam giới yếu sinh lý, suy giảm ham muốn tình dục.

TPBVSK Proxerex được quảng cáo trắng trợn là “thuốc" với công dụng điều trị rối loạn cương dương

Sản phẩm này do Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp (Địa chỉ: 480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Proxerex đang quảng cáo trên các website thuocuytin.com.vn, banthuoctot.com, http://bit.ly/2Kqo1jz (shopee.vn) , duocsi24h.com không phải do Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, quảng cáo TPCN gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh là một trong những sai phạm chủ yếu trong quảng cáo TPCN.

Tuy nhiên, không ít trường hợp khi cơ quan quản lý Nhà nước thanh, kiểm tra phát hiện doanh nghiệp vi phạm quảng cáo trên website, mặc dù cơ quan chức năng có bằng chứng, nhưng doanh nghiệp chỉ nhận sản phẩm là của họ nhưng website thì không phải, nên họ không chịu trách nhiệm. Với những trường hợp này, Cục An toàn thực phẩm buộc phải chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông (đơn vị cấp giấy phép thành lập trang website) để xử lý theo quy định.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Proxerex tại website nêu trên.