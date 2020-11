TPBVSK Hoàn Nguyên Nữ quảng cáo láo, lừa người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra thông báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: www.yeuzym.xyz, www.lamdep.com, www.muasamphunu.com, www.hoannguyenplus.com, www.hoannguyennu.online đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ vi phạm: quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm TPBVSK Hoàn Nguyên Nữ

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên trang web hoannguyenplus.com có nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ như “giải pháp hiệu quả tại nhà cho chị em bị viêm lộ tuyến, viêm âm đạo”. Sản phẩm được quảng cáo với công dụng: “Dứt điểm tình trạng khí hư, quần chip ẩm ướt, mùi hôi sau 1 liệu trình; Không còn ngứa rát, khô hạn; Hỗ trợ dứt điểm viêm lộ tuyến độ 1,2 mà không cần đốt diệt tuyến, áp lạnh; Điều trị dứt điểm viêm âm đạo mà không cần sử dụng viên đặt, xịt; Không cần kiêng quan hệ trong suốt quá trình điều trị; Dứt điểm, không tái phát lại”.

Bên cạnh việc nổ quảng cáo công dụng sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, trang web này còn ngang ngược sử dụng hình ảnh bác sĩ với nội dung giới thiệu: “TS. Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh - nguyên chủ nhiệm khoa nội bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương khuyên dùng Hoàn Nguyên Nữ để cải thiện rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt vón cục, màu đen, mệt mỏi, vùng kín nấm ngứa, viêm nhiễm, ra khí hư bất thường, màu lạ mùi khó chịu”!!!



Tương tự, trên trang web hoannguyennu.online cũng quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ với những “công dụng trên trời”. Chưa kể, trang web này còn vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo khi liệt kê “công dụng vượt trội của các thành phần trong Hoàn Nguyên Nữ”.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Supharmco , địa chỉ: Tầng 4, DV01-LK32 Khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Supharmco không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Supharmco, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Nguyên Nữ trên các website nêu trên.



Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn nguyên nữ quảng cáo vi phạm trên website/kênh nêu trên.