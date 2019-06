TPBVSK Đào Hồng Đơn Venus bị cảnh báo sai phạm quảng cáo thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm TPBVSK Đào Hồng Đơn Venus trên các website: thuocdaohongdon.com; daohongdon.vn

Trong thời gian vừa qua trên các website: thuocdaohongdon.com; daohongdon.vn có quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng Đơn Venus vi phạm quy định quảng cáo. Cụ thể, sản phẩm này quảng cáo công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Sản phẩm Đào Hồng Đơn Venus bị cảnh báo này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Gia (Địa chỉ: Số 57 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

TPBVSK Đào Hồng Đơn Venus bị cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Gia lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng Đơn Venus đang quảng cáo trên các website thuocdaohongdon.com; daohongdon.vn không phải do Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Gia thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, TPBVSK Đào Hồng Đơn Venus được quảng cáo trên nhiều website là sự kết hợp của các thành phần thảo dược thiên nhiên có tác dụng kích thích vòng ngực phát triển đầy đặn và săn chắc. Sản phẩm được quảng cáo với công dụng: làm tăng kích thước vòng ngực, giúp vòng ngực đầy đặn, đẹp hơn, săn chắc hơn; hỗ trợ làm đẹp da, hạn chế lão hóa da, giảm nếp nhăn, nám da, tàn nhang, giúp da căng mịn; cải thiện sinh lý nữ, cải thiện các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh do thiếu hụt nội tiết tố estrogen ở phụ nữ: bốc hỏa, hay cáu gắt, tích mỡ bụng, hồi hộp, mất ngủ, loãng xương…

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc TPBVSK Đào Hồng Đơn Venus vi phạm quy định quảng cáo, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Hồng Đơn Venus tại các website nêu trên.